Lukaşenko susține că a fost supus primului control medical complet din viaţa sa: ”Mi-au făcut radiografii peste tot… Să bat în lemn, sunt fericit. Totul este normal”
Preşedintele Belarusului, Alexander Lukaşenko, un aliat apropiat al liderului Kremlinului, Vladimir Putin, a declarat că a fost supus primului control medical complet din viaţa sa şi că starea sa de sănătate este bună, relatează Reuters, transmite News.ro.
În ultimii ani, au apărut periodic semne de întrebare cu privire la starea de sănătate a lui Lukaşenko.
„Recent, pentru prima dată în viaţa mea, am fost supus unui examen medical complet, care a durat două zile”, a declarat Lukaşenko, în vârstă de 70 de ani, jurnaliştilor de la televiziunea belarusă. „Dumnezeu ştie ce mi-au făcut. Mi-au verificat până şi creierul. Mi-au făcut radiografii peste tot… Să bat în lemn, sunt fericit. Totul este normal.”
Îndoielile cu privire la starea sa de sănătate s-au intensificat în timpul unei vizite la Moscova în 2023, cu ocazia aniversării victoriei sovietice din 1945 asupra Germaniei naziste, în timpul căreia a lipsit de la evenimente, a părut instabil şi nu a ţinut un discurs.
Lukaşenko a declarat că până şi serviciile secrete ale unor ţări prietene cu Belarus au cerut informaţii despre starea sa de sănătate.
„Spun că sunt de acord cu asta”, a declarat el. „Daţi rezultatele testelor, acele examinări, şi lăsaţi-le să fie publicate.”
La putere din 1994, Lukaşenko i-a permis lui Putin să folosească teritoriul ţării sale pentru a lansa invazia din 2022 asupra Ucrainei, dar a declarat că nu va juca niciun rol direct în conflict.
El a fost criticat îndelung de ţările occidentale pentru încălcarea drepturilor omului, evidenţiată prin arestarea oponenţilor săi şi acţiunile de reprimare a disidenţei. Cele mai importante figuri ale opoziţiei au fugit din ţară.
