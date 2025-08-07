Lucrările la podul de la Pângăraţi, de pe DN 15, oprite în perioada 13-17 august, pentu a evita formarea de blocaje având în vedere afluxul de turişti / Tronsonul leagă Piatra Neamţ de Bicaz, Cheile Bicazului şi zona montană a judeţului Neamț

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Lucrările la podul de la Pângăraţi, de pe DN 15, în judeţul Neamţ, vor fi oprite în perioada 13-17 august, la solicitarea Prefecturii Neamţ pentu a evita formarea de blocaje având în vedere afluxul de turişti care vor participa la Ziua Marinei şi la Zilele Bicazului. Tronsonul leagă Piatra Neamţ de Bicaz, Cheile Bicazului şi zona montană a judeţului Neamţ, transmite News.ro.

”Prefectul judeţului Neamţ, domnul Adrian Bourceanu, a efectuat în această dimineaţă o vizită de lucru la podul de pe Drumul Naţional 15 din comuna Pângăraţi, pentru a evalua situaţia lucrărilor de reabilitare, în contextul traficului intens generat de sezonul estival şi al evenimentelor ce urmează. Această vizită vine ca urmare a întâlnirii din 9 iulie 2025, când prefectul s-a deplasat pentru prima dată pe şantierul de la Pângăraţi, solicitând accelerarea lucrărilor şi soluţii concrete pentru diminuarea disconfortului în trafic”, a transmis, joi, Prefectura Neamţ, într-un comunicat de presă.

Prefectul judeţului Neamţ, Adrian Bourceanu, anunţă că a cerut constructorului asumarea unor termene clare, accelerarea lucrărilor.

”Având în vedere importanţa strategică a acestui pod şi disconfortul resimţit de cetăţeni, în special în perioada de vârf a sezonului turistic, am cerut constructorului asumarea unor termene clare, accelerarea lucrărilor – mai ales la partea de suprastructură – şi măsuri temporare de fluidizare a traficului”, a declarat prefectul Adrian Bourceanu.

În contextul sărbătorii Zilei Marinei şi al Zilelor Bicazului, prefectul a solicitat oprirea temporară a lucrărilor în perioada 13–17 august, pentru a permite accesul mai uşor al participanţilor şi a reduce blocajele rutiere. Constructorul a acceptat această măsură, urmând ca lucrările să fie reluate imediat după această perioadă.

”Potrivit antreprenorului, în a doua jumătate a lunii august se preconizează deschiderea circulaţiei pe sensul dinspre Piatra Neamţ către Bicaz. Lucrările vor fi reluate după perioada 13–17 august, iar constructorul a promis că va finaliza întregul proiect în cursul lunii octombrie 2025.

Totodată, în perioada evenimentelor dedicate Bicazului, se are în vedere deschiderea temporară a ambelor sensuri de circulaţie”, a mai transmis Prefectura Neamţ.

Instituţia precizează că în prezent circulaţia se desfăşoară pe un singur sens, iar pe traseul Piatra Neamţ – Bicaz se execută tratamente bituminoase periodice, pentru care exista riscul pierderii finanţării dacă nu ar fi fost demarate în această perioadă. Toate aceste lucrări necesare au dus la îngreunarea traficului rutier.

Podul de la Pângăraţi, aflat într-o stare avansată de degradare şi cu o vechime de aproape 70 de ani, este situat pe un tronson esenţial al DN15, care leagă Piatra Neamţ de Bicaz, Cheile Bicazului şi zona montană a judeţului.

Reabilitarea acestuia este realizată de asocierea C-ON Trust Engineering Bacău – TKT Tehnologii şi Tensionări în Construcţii Bucureşti, în baza unei investiţii de aproximativ 10 milioane de lei, finanţată de CNAIR – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi.