Lucrările la drumurile județene din Timiș, amânate din lipsa banilor / ”Din cauza legislației în vigoare se pare că o să rămânem cu drumurile actuale”

Lucrările de reparații la drumurile județene din Timiș vor trebui amânate din lipsa banilor, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Situația drumurilor din județ a fost discutată în cadrul Colegiului Prefectural. Directorul Direcției de drumuri, transport și mediu din cadrul Consiliului Județean Timiș, Cristian Mincă, a precizat că reparațiile și investițiile vor fi făcute atunci când vor fi disponibili aproximativ 10 milioane de lei.

“Starea drumurilor județene este în general bună, dar pentru pregătirea drumurilor de iarnă ne-ar mai fi trebuit intervenții, de aproximativ 10 milioane de lei. Din cauza legislației în vigoare se pare că o să rămânem cu drumurile actuale, nu o să putem face reparații din cauza Ordonanței 52. În general, vă asigur că Direcția de drumuri, transport și mediu își desfășoară activitatea astfel încât să avem drumuri bune”, a declarat Cristian Mincă.

Întrebat de prefectul de Timiș Elena Micicoi dacă există riscuri, Cristian Mincă a precizat că este vorba despre intervenții uzuale în sezonul rece și ploios.

Prefectul de Timiș a subliniat, tot în cadrul colegiului, că au fost constituite comisii mixte, care să verifice în teren cele specificate de directorii deconcentratelor.

Pregătirile de iarnă continuă şi pentru menţinerea drumurilor şi a autostrăzilor în stare funcţională, fiind achiziţionate cantităţi importante de materiale antiderapante.

Au fost deja achiziţionate peste 1.000 de tone de sare, peste 100 de tone de clorură de calciu şi 10 tone de clorură ecologică. Totodată, sunt încheiate patru contracte subsecvente pentru sezonul de iarnă, valabile până în noiembrie anul următor, la nivelul judeţului Timiş.

Drumurile judeţene au o lungime de aproximativ 1.344 km, împărţite în patru zone de responsabilitate, fiecare cu baze de deszăpezire dotate cu materiale şi personal.