Lovitură grea pentru Franța la Campionatele Mondiale de ciclism: Liderul echipei Julian…

Julian Alaphilippe s-a retras din cursa pe șosea a Campionatelor Mondiale de ciclism de la Kigali 2025
Lovitură grea pentru Franța la Campionatele Mondiale de ciclism: Liderul echipei Julian Alaphilippe, nevoit să se retragă la începutul cursei pe șosea

Sportz28 Sep 0 comentarii

Dublu campion mondial (2020, 2021), Julian Alaphilippe spera să strălucească la Campionatele Mondiale de ciclism de la Kigali, dar francezul a fost trădat de propriul corp. Victimă a unei intoxicații alimentare în noaptea de dinaintea cursei, el a abandonat chiar la început, incapabil să țină ritmul, transmite L’Equipe.

Julian Alaphilippe a spus stop chiar din primele momente ale cursei, o lovitură dură pentru francezi. „Nu o să fac 260 de kilometri așa”, a declarat el lucid, după o tentativă de accelerare rapid neutralizată de pluton. Încă de la început, constatarea era clară: numărul unu al Franței nu avea picioarele necesare pentru a conta în cursă.

Thomas Voeckler, selecționerul său, mărturisise sâmbătă seara că se temea de un forfait total. Duminică dimineață, Alaphilippe părea mai bine la micul dejun, suficient încât să ia startul. Dar realitatea șoselei l-a ajuns din urmă: mult prea slăbit, nu a avut niciodată mijloacele să-i însoțească pe cei mai buni.

Este o pierdere grea pentru echipa Franței, care l-a pierdut pe Alaphilippe, căpitanul de drum și liderul ei natural.

Cursa pe șosea la masculin, care încheie Campionatele Mondiale de ciclism de la Kigali, are loc astăzi și se regăsesc nume mari aflate în competiție precum Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Mattias Skjelmose sau Thymen Arensman.

