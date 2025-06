LIVE Israelul atacă „inima Teheranului” cu o „forță fără precedent” / Poarta închisorii Evin a fost aruncată în aer / Oficialii de la Teheran iau în calcul înlăturarea ayatollahului Khameni / Donald Trump: ”Make Iran Great Again!” / Primul mesaj al fiului șahului iranian / Strâmtoarea Ormuz ar putea fi închisă

Oficialii iranieni iau în calcul înlăturarea liderului suprem din Iran, ayatollahul Ali Khameni, în urma atacului SUA în cele mai importante situri nucleare ale republicii islamice. În acest timp, președintele Donald Trump insistă pe schimbarea regimului de la Teheran, întrebând retoric ”De ce nu ar fi posibil?”. În paralel, ministrul iranian de Externe se află la Kremlin, unde a plecat de urgență în urma bombardamentelor SUA de duminică, Rusia și dictatorul Vladimir Putin fiind aliații Teheranului.

Ora 16:22 Șeful NATO, primul mesaj despre situația din Orientul Mijlociu: Iranul nu trebuie să dezvolte o armă nucleară

Ora 16:20 Rusia este pregătită să ajute Iranul „în diverse moduri”, în funcție de ceea ce Teheranul va solicita, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitry Peskov, citat de AP News.

„Totul depinde de ceea ce are nevoie Iranul”, a spus Peskov, răspunzând unei întrebări la o conferință de presă. „Am oferit eforturile noastre de mediere. Acesta este un aspect concret.”

Peskov a adăugat că Rusia și-a declarat deschis poziția cu privire la războiul Iran-Israel, numind acest lucru o formă importantă de sprijin pentru Teheran.

Ora 16:10 În plină escaladare a conflictului dintre Israel și Iran, o conferință de presă la Paris a adus în prim-plan o posibilă alternativă la actualul regim iranian:

Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, s-a prezentat astăzi drept garantul unei „tranziții democratice” în țara sa natală și i-a cerut liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, să „demisioneze”, promițând că va „beneficia de un proces echitabil” dacă va face acest lucru, transmite Sky News.

Tatăl lui Pahlavi a fost detronat în 1979 de Revoluția Islamică, eveniment care a dus la instaurarea Republicii Islamice de astăzi.

Vorbind la centrul de conferințe Maison de la Chimie din Paris, Pahlavi a declarat că Iranul se află la „o răscruce de drumuri”, cu o cale care oferă „vărsare de sânge și haos”, și o alta care propune o „tranziție democratică pașnică”.

Ora 15:50 În ciuda loviturilor israeliene care au vizat, aparent, porțile de la intrarea în închisoarea Evin din Iran, autoritățile iraniene susțin că penitenciarul din Tehran este „sub control”, transmite Sky News.

Centrul Media al Sistemului Judiciar Iranian a declarat că situația la închisoare este „acum stabilă” și că „toate resursele au fost mobilizate pentru a gestiona situația”.

Ora 14:50 Traseul a trei petroliere a fost deviat din Strâmtoarea Ormuz pe fondul tensiunilor în creștere

Trei tancuri petroliere și chimice goale s-au îndepărtat de Strâmtoarea Ormuz și și-au schimbat cursul, arată datele de urmărire a navelor Marine Traffic, pe fondul incertitudinii crescânde cu privire la posibilitatea ca Iranul să ia măsuri de represalii în această cale navigabilă vitală după loviturile aeriene ale SUA asupra instalațiilor nucleare ale Teheranului, potrivit Times of Israel.

Marie C și Red Ruby, care nu transportau marfă și care navigau anterior spre strâmtoare, au aruncat ancora în apropiere de Fujairah, pe coasta Emiratelor Arabe Unite. Kohzan Maru naviga în Golful Oman, aproape de apele Omanului, conform datelor de pe platforma MarineTraffic.

Companiile japoneze Nippon Yusen și Mitsui OSK Lines au declarat că și-au instruit navele să reducă la minimum timpul petrecut în Golf în timp ce continuă să tranziteze Strâmtoarea Ormuz.

Ora 14:38 Aproximativ 500 de persoane au fost ucise în Iran, relatează televiziunea de stat

Televiziunea de stat iraniană raportează că „aproximativ 500” de persoane au fost ucise de la atacul Israelului din 13 iunie asupra Iranului, citând ministerul sănătății din țară, potrivit BBC.

Acesta adaugă că peste 3.000 de persoane au fost rănite.

Din cauza restricțiilor impuse de guvernul iranian, jurnaliștii BBC nu pot transmite informații din interiorul țării, ceea ce face dificilă evaluarea pagubelor cauzate de atacurile Israelului.

Un grup pentru drepturile omului care urmărește conflictul – Human Rights Activists In Iran – estimează că numărul persoanelor ucise este aproape dublu.

Ora 14:08 Putin califică atacurile asupra Iranului drept „agresiune neprovocată”, în cadrul întâlnirii cu ministrul iranian de externe

La Kremlin au loc discuții între președintele Vladimir Putin și ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, potrivit BBC.

„Agresiunea absolut neprovocată împotriva Iranului nu are niciun temei și nicio justificare”, a declarat președintele Rusiei în cuvântul de deschidere transmis în direct pe canalul de știri al televiziunii de stat ruse.

Putin adaugă: „Sunt foarte încântat că vă aflați astăzi la Moscova. Aceasta ne oferă posibilitatea de a discuta toate aceste subiecte dificile și de a ne gândi împreună cum să găsim o cale de ieșire din situația de astăzi”.

Ministrul iranian de externe notează că țara sa are „relații foarte strânse și prietenoase” cu Rusia, legături care au dezvoltat „un caracter strategic”.

El spune că loviturile Israelului și ale SUA „au încălcat regulile și normele internaționale”.

La începutul acestui an, președinții Iranului și Rusiei au semnat un „acord de parteneriat strategic cuprinzător” între țările lor.

Dar acesta nu este o alianță militară și nu obligă Rusia să ia apărarea Teheranului.

Ora 13:26 Israelul afirmă că atacă „inima Teheranului” cu o „forță fără precedent”

Ministrul apărării Israel Katz afirmă că Israelul „atacă acum cu o forță fără precedent” ținte din „inima Teheranului”, potrivit Sky News.

Printre acestea se numără închisoarea Evin, sediul de securitate internă al Gardienilor Revoluției și sediul forței paramilitare Basij.

„Pentru fiecare foc tras asupra frontului israelian, dictatorul iranian va fi pedepsit și atacurile vor continua cu toată forța”.

