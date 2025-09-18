LIVE Ilie Bolojan la Euronews: Dacă nu luam măsurile din Pachetul 1 și 2, efectele erau suspendarea fondurilor europene pentru România și intrarea în incapacitate de plată

Premierul Ilie Bolojan, declarații LIVE la Euronews România: Dacă nu luam măsurile din Pachetul 1 și 2, aveam fondurile europene suspendate

Despre eliminarea plafonării la adaosul comercial pe alimentele de bază: Măsura de a interveni în piață nu rezolvă problema, trebuie să susținem procesarea, ca să avem mai multe produse românești, să avem companii mai competitive, să susținem industria agroalimentară.

Trebuie să ne asigurăm de existența unei competiții corecte, în lanțurile de distribuție au acces toți producătorii români, care sunt încurajați și promovați. După discuția de mâine și de săptămâna viitoare vom lua o decizie. Partidele politice, chiar și cele guvernamentale, pot iniția legi. Astfel de decizii nu le luăm pe picior. Adunăm toate datele din piețe, vedem care a fost evoluția și în funcție de toate datele vom lua o decizie pe care o vom comunica săptămâna viitoare.

Dobânzile pe care România le plătește anul acesta sunt 11 milioane de euro și în fiecare an dobânzile pe care le va plăti la creditele pe care trebuie să le ia vor fi tot mai mari. Dacă nu reducem această diferență, guvernele vor fi doar niște agenții de plăți, nu vom mai putea dezvolta România. România trebuia să-și corecteze acest deficit până anul trecut

S-a declanșat această procedură de suspendare de fonduri dar ea nu este finalizată

Dacă nu luam aceste măsuri efectele erau suspendarea fondurilor europene pentru România și intrarea într-o incapacitate de plată

În situații excepționale am salvat o situație dificilă, asta nu înseamnă că măsurile nu trebuie luate, dar nu pot fi luate de pe o zi pe alta pentru că implică legi aproape pentru fiecare domeniu (…) nicio măsură nu se lasă cu aplauze

Dacă doar încercăm să mimăm că am face reduceri va fi doar o chestiune de timp până când aceste încasări pe care le facem vor fi consumate de cheltuielile care sunt foarte mari și ne întoarcem de unde am plecat

Dacă nu luam măsurile din Pachetul 1 și 2, aveam fondurile europene suspendate

Sunt multe companii de stat mici din energie sau de la Ministerul Economiei care trebuie fie redresate, fie închise

Impactul pe educație e la nivelul de 4-5 miliarde anualizat, dat de reducerea numărului de posturi acoperite de plata cu ora – circa 15.000 posturi, de reducerea degrevărilor de predare la directori și inspectori (cam 10.000 de oameni), și de reducerea burselor. La burse am crescut de la 4% din elevi care primeau burse în 2015 și am ajuns în 2024 ca 62% din elevi să ia burse în cuantum total anual de aproape 1 miliard de euro. Ajunseserăm să acordăm burse studenților inclusiv vara, nicăieri în lume nu se poate. Și eu aș dori să dăm burse la toată lumea, dar nu îi avem

Va fi o perioadă dificilă de câteva luni, până la jumătatea anului viitor. Când iei astfel de măsuri, ai un efect de contracție economică și ușor inflaționiste. Vom avea o inflație încă mare până la finalul anului și va începe să scadă de anul viitor. Estimările BNR ne duc către o inflație de 9-10% la final de 2025, care va începe să scadă din 2026

Ce se întâmplă cu educația în rural? Avem problema reducerii numărului de copii din cauza scăderii natalității și a migrației populației – atât în străinătate, cât și spre mari orașe. Încă sunt clase la simultan, unde de ani de zile calitatea învățământului lasă de dorit – se vede din mediile de la evaluarea națională de la clasa 8. Decât să avem astfel de clase la simultan, e mai bine să achiziționăm flote de microbuze, iar copiii să fie duși la centrul de comună sau în comuna alăturată ca să aibă calitatea predării cât mai apropiată de educația din orașe

Despre absența de la întâlnirea cu primarii: Am fost la toate întâlnirile cu autoritățile locale, nu a fost niciodată un refuz de întâlniri. Ieri a fost pur și simplu o nepotrivire de program, s-a prelungit o ședință la Parlament și nu am putut ajunge, dar au fost vicepremier și miniștri

Reforma administrației locale: Ca să ai efecte trebuie să reduci cheltuieli care sunt an de an, cheltuielile de personal. Există calculat câși angajați ar trebui să aibă o primărie în funcție de numărul de locuitori. Dacă s-ar reduce aproximativ 13.000 de angajați ar însemna că jumătate din primării trebuie să își reducă numărul de angajați, cealaltă jumătate – nu