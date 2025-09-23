LIVE Donald Trump se adresează Adunării Generale a ONU: SUA sunt dispuse să impună Rusiei „tarife foarte puternice”, dacă țările NATO încetează să se „facă de râs” cumpărând petrol rusesc

Președintele SUA, Donald Trump, se adresează Adunării Generale a ONU pentru prima dată din 2020: Este de așteptat să își prezinte „viziunea asupra lumii”. Casa Albă a anunțat că Trump va „aborda și modul în care instituțiile globaliste au degradat semnificativ ordinea mondială”. G4Media publică LIVE principalele declarații ale președintelui Trump.

Ora 18.02: Schimbările climatice sunt „cea mai mare înșelătorie comisă vreodată”

„Gata cu încălzirea globală, gata cu răcirea globală”

Toate aceste previziuni privind schimbările climatice făcute de ONU și de alții „au fost greșite” și au fost făcute de „oameni proști”. Îndepărtați-vă de „escrocheria verde” – referindu-se la politicile climatice – sau țara voastră „va eșua”, le spune el liderilor prezenți.

„Iar eu sunt foarte bun la a prezice lucrurile”, spune el.

Ora 17.54: Trump face referire la atacurile SUA asupra unor nave suspectate de trafic de droguri

Trump, care a depășit deja cu un sfert de oră limita de 30 de minute a timpului alocat, vorbește acum despre desemnarea cartelurilor de droguri ca „organizații teroriste străine”.

El spune că „oamenilor nu le mai place să transporte cantități mari de droguri cu bărci”, făcând referire la recentele atacuri ale SUA asupra unor nave suspectate de trafic de droguri în apele internaționale.

Ora 17.52: Trump se referă la primarul Londrei, în contextul imigrației

„Trebuie să spun că mă uit la Londra, unde aveți un primar teribil, teribil, teribil, și totul s-a schimbat atât de mult, atât de mult”, a spus el, criticând imigrația în Europa.

„Acum vor să treacă la legea Sharia, dar sunteți într-o altă țară. Nu puteți face asta. Atât imigrația, cât și ideile lor sinucigașe vor duce la moartea Europei de Vest, dacă nu se ia imediat o măsură.”

Nu este clar de ce Trump a adus în discuție legea Sharia – care este sistemul juridic al islamului –, dar nu există dovezi că aceasta ar fi aplicată ca politică în Londra, notează Sky News.

Ora 17.47: Țările voastre „se îndreaptă spre iad”, le spune Trump liderilor prezenți

Trump le spune membrilor adunării că este timpul să pună capăt „experimentului eșuat al frontierelor deschise”.

Anterior, el a spus că aproape 50% dintre deținuții din închisorile germane sunt cetățeni străini, 53% în Austria, 54% în Grecia și 72% în „frumoasa Elveție”

Ora 17.43: „Organizația Națiunilor Unite finanțează un atac asupra țărilor occidentale și a frontierelor lor.”

Donald Trump afirmă că Organizația Națiunilor Unite „nu numai că nu rezolvă problemele pe care ar trebui să le rezolve, ci, de multe ori, creează noi probleme pe care noi trebuie să le rezolvăm”.

El spune că cel mai bun exemplu în acest sens este migrația necontrolată, pe care o descrie ca fiind „cea mai importantă problemă politică a epocii noastre”. „Este necontrolată, țările voastre sunt distruse.”

„Organizația Națiunilor Unite finanțează un atac asupra țărilor occidentale și a frontierelor lor.”

„ONU sprijină persoanele care intră ilegal în Statele Unite, iar apoi noi trebuie să le expulzăm. ONU a furnizat, de asemenea, hrană, adăpost, transport și carduri de debit străinilor aflați în situație ilegală.”

Trump continuă spunând că ONU „ar trebui să oprească invaziile, nu să le creeze și să le finanțeze”.

„Am reafirmat că America aparține poporului american și încurajez toate țările să ia atitudine în apărarea cetățenilor lor.”

„Trebuie să faceți asta pentru că eu văd asta, nu menționez nume, văd asta și aș putea să-i numesc pe fiecare dintre ei. Vă distrugeți țările, ele sunt distruse.”

Trump se referă în mod specific la Europa și spune că aceasta se află într-o „situație gravă”. „Au fost invadate de o forță de imigranți ilegali cum nimeni nu a mai văzut până acum, imigranții ilegali se revarsă în Europa și nimeni nu face nimic pentru a schimba situația, pentru a-i scoate de acolo, nu este sustenabil.”

Ora 17.38: SUA sunt dispuse să impună Rusiei „tarife foarte puternice”, dacă țările NATO încetează să se „facă de râs” cumpărând petrol rusesc

„Nu pot face ceea ce fac. Cumpără petrol și gaze din Rusia în timp ce se luptă cu Rusia. Este jenant pentru ele.”

Președintele SUA a spus că a aflat despre această tendință „inexcuzabilă” abia acum două săptămâni.

El a acuzat, de asemenea, India și China că sunt „principalii finanțatori” ai războiului, cumpărând petrol rusesc.

Trump a spus apoi că este dispus să aplice o „serie de tarife foarte puternice” Rusiei, care, în opinia sa, „vor opri vărsarea de sânge”. Trump a precizat însă că va face acest lucru numai dacă țările europene vor înceta să mai cumpere petrol rusesc și îi vor urma exemplul.

Turcia, membră a NATO, este al treilea cel mai mare cumpărător de petrol rusesc din 2023, după China și India, potrivit Centrului de Cercetare pentru Energie și Aer Curat, iar alte țări membre, precum Ungaria și Slovacia, cumpără și ele energie de la Moscova, relatează Sky News.

Ora 17.36: „Eliberați ostaticii”, spune Trump, criticând recunoașterea statului Palestina

Președintele SUA își îndreaptă acum atenția către războaiele care nu au fost rezolvate. În primul rând, conflictul din Gaza.

„Din păcate, Hamas a respins în repetate rânduri ofertele rezonabile de pace”, spune el.

„Acum, ca și cum ar vrea să încurajeze continuarea conflictului, o parte din acest organism încearcă să recunoască unilateral statul palestinian. Recompensele ar fi prea mari pentru teroriștii Hamas, pentru atrocitățile lor. Aceasta ar fi o recompensă pentru aceste atrocități oribile, inclusiv pentru cele din 7 octombrie.”

În loc să „cedeze în fața Hamas”, cei care doresc pacea ar trebui să fie „uniți cu un singur mesaj”. „Eliberați ostaticii acum, eliberați-i pur și simplu. Acum”

„Trebuie să oprim imediat războiul din Gaza. Trebuie să-l oprim. Trebuie să o facem. Trebuie să negociem imediat. Trebuie să negociem pacea.”

Trump repetă că ostaticii trebuie eliberați, și nu pe rând, ci toți odată. „Îi vrem pe toți înapoi”, spune el.

Ora 17.34: Trump critică programul nuclear al Iranului, pe care îl numește „sponsorul terorismului”

Trump afirmă că cel mai grav pericol pentru planetă în prezent îl reprezintă cele mai distructive arme cunoscute de omenire. El spune că Iranul, pe care îl numește „sponsorul terorismului” numărul unu la nivel mondial, nu poate fi lăsat să dețină cea mai periculoasă armă, făcând referire la programul nuclear al țării.

Ambasadorii Iranului sunt arătați ascultând comentariile lui Trump în cadrul Adunării Generale, fără a reacționa la acestea, relatează BBC.

Trump subliniază apoi că a ordonat bombardarea instalației nucleare cheie a Iranului la începutul acestui an. „Am făcut ceva ce oamenii doreau să facă de 22 de ani.”

Ora 17.31: Președintele aduce în discuție Premiul Nobel pentru Pace, dar insistă că „adevăratul premiu” este salvarea de vieți

„Toată lumea spune că ar trebui să primesc Premiul Nobel pentru Pace pentru fiecare dintre aceste realizări, dar pentru mine, adevăratul premiu va fi ca fiii și fiicele să trăiască și să crească alături de mamele și tații lor, deoarece milioane de oameni nu mai sunt uciși în războaie nesfârșite și fără glorie. Ce îmi pasă nu este să câștig premii, ci să salvez vieți.”

Apoi, el continuă cu o anecdotă, spunând că a licitat odată pentru renovarea clădirii ONU în care vorbește acum. Liderul american a spus că „au decis să meargă în altă direcție” și apoi a afirmat că au cheltuit prea mult – ceva ce, potrivit lui, se întâmplă des la ONU.

Trump a spus apoi că se află la New York pentru a „oferi mâna conducerii și prieteniei americane”.

Dar pentru a ajunge la o lume mai bună, „trebuie să respingem abordările eșuate din trecut și să lucrăm împreună pentru a face față unora dintre cele mai mari amenințări din istorie”.

Ora 17.28: Trump: Am pus capăt la șapte războaie care păreau fără sfârșit. Este păcat că ONU nu m-a ajutat să rezolv conflictele

Lăudându-se cu eforturile sale diplomatice la nivel mondial, Donald Trump enumeră acum cele șapte conflicte pe care spune că le-a oprit: Cambodgia – Thailanda, Kosovo – Serbia, Congo – Rwanda, Pakistan – India, Israel – Iran, Egipt – Etiopia, Armenia – Azerbaidjan.

„Am pus capăt la șapte războaie care păreau fără sfârșit, despre care se spunea că nu pot fi încheiate”, adaugă el.

„Am pus capăt la șapte războaie și, în toate cazurile, acestea erau în toi, cu mii de oameni uciși.”

El spune că niciun președinte sau prim-ministru „nu a făcut vreodată ceva asemănător”. „Și eu am făcut asta în doar șapte luni.” „Nu s-a mai întâmplat niciodată. Nu a existat niciodată ceva asemănător. Sunt foarte onorat că am reușit să fac asta.”

Apoi spune că „este păcat că a trebuit să fac eu aceste lucruri în loc să le facă Națiunile Unite”. „Și, din păcate, în toate cazurile, Națiunile Unite nici măcar nu au încercat să ajute în vreunul dintre ele”

Toată lumea, susține el, spune că ar trebui să primească Premiul Nobel pentru Pace. „Dar, pentru mine, adevăratul premiu vor fi fiii și fiicele care trăiesc pentru a crește alături de mamele și tații lor, deoarece milioane de oameni nu mai sunt uciși în războaie nesfârșite și fără glorie.”

Ora 17.23: Trump vorbește despre măsurile severe împotriva imigrației și tarifele comerciale

„Dacă intrați ilegal în Statele Unite, veți ajunge la închisoare sau vă veți întoarce de unde ați venit, sau poate chiar mai departe de atât, știți ce înseamnă asta.”

În prima parte a discursului său, președintele SUA a trecut în revistă unele dintre subiectele sale prioritare.

Trump a avertizat liderii mondiali prezenți că imigrația „distruge” țările lor.

Președintele a afirmat că a pus capăt situației în care SUA era de râsul lumii și că a încheiat numeroase acorduri comerciale.

Ora 17.16: Trump: „Armele războiului au distrus pacea pe care am construit-o pe două continente”

Președintele SUA este întâmpinat pe podium cu aplauze. „Apreciez acest lucru”, spune el, „și nu mă deranjează să țin acest discurs fără teleprompter, deoarece teleprompterul nu funcționează”. „Astfel, vorbești mai mult din inimă”.

El spune că au trecut șase ani de la ultima sa adresare la Națiunile Unite, o lume pe care o descrie ca fiind „prosperă și în pace în primul meu mandat”.

„De atunci, armele războiului au distrus pacea pe care am construit-o pe două continente, o eră de calm și stabilitate a cedat locul uneia dintre cele mai mari crize ale timpului nostru”, spune Donald Trump, transmite Sky News.

Trump continuă să laude progresul înregistrat de la revenirea sa la Casa Albă, spunând că SUA este „cea mai fierbinte țară din lume”.

„America este binecuvântată cu cea mai puternică economie, cele mai puternice granițe, cea mai puternică armată, cele mai puternice prietenii și cel mai puternic spirit dintre toate națiunile de pe fața pământului”, spune el.

Articol în curs de actualizare