Autoritatea în Comunicaţii lansează în consultare publică proiectul Strategiei de reglementare poştală 2025-2029. ”Valoarea sectorului poştal din România are toate premisele să depăşească, în 2029-2030, valoarea sectorului comunicaţiilor electronice”

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) anunţă că lansează, spre consultare publică, proiectul Strategiei de reglementare poştală 2025 – 2029, document care stabileşte direcţiile principale de acţiune pentru dezvoltarea unui sector poştal competitiv, inovator şi orientat către nevoile utilizatorilor. Potrivit autorităţii, dacă ritmurile actuale de creştere se menţin, valoarea sectorului poştal din România are toate premisele să depăşească, în 2029-2030, valoarea sectorului comunicaţiilor electronice, transmite News.ro.

”Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) lansează astăzi, spre consultare publică, proiectul Strategiei de reglementare poştală 2025 – 2029, document care stabileşte direcţiile principale de acţiune pentru dezvoltarea unui sector poştal competitiv, inovator şi orientat către nevoile utilizatorilor”, anunţă ANCOM.

Românii beneficiază de servicii poştale dinamice şi competitive. În tranziţia la societatea Gigabit, corespondenţa pe hârtie tinde să devină un serviciu de nişă, iar livrarea comenzilor online satisface tot mai multe dintre nevoile persoanelor şi garantează dezvoltarea pe termen lung a sectorului poştal.

”Dacă ritmurile actuale de creştere se menţin, valoarea sectorului poştal din România are toate premisele să depăşească, în 2029-2030, valoarea sectorului comunicaţiilor electronice. Într-o perioadă în care datele au impact semnificativ asupra creşterii şi inovaţiei în toate sectoarele, utilizarea big data creşte competitivitatea reţelelor şi serviciilor poştale şi poate îmbunătăţi inclusiv politicile publice”, mai arată ANCOM.

În contextul schimbărilor profunde ale pieţei serviciilor poştale, ANCOM îşi propune:

– asigurarea conectivităţii poştale pentru toţi, inclusiv în zonele rurale;

– promovarea concurenţei şi a inovaţiei în furnizarea serviciilor poştale;

– promovarea securităţii, rezilienţei şi sustenabilităţii serviciilor poştale;

– mobilizarea utilizatorilor prin instrumente moderne şi transparente.

”Obiectivele vin în sprijinul intereselor utilizatorilor de servicii poştale, susţin eficienţa economică şi stimulează inovarea, elemente esenţiale ale misiunii ANCOM pe această piaţă. De asemenea, acestea susţin instrumentele de informare, punând accentul pe creşterea abilităţii utilizatorilor de a uza de drepturile lor şi de a utiliza servicii poştale adecvate”, subliniază autoritatea.

În contextul viitoarei reforme a cadrului legal european privind serviciile poştale, anunţată pentru anul 2027, ANCOM îşi propune să participe activ la dialogul european în materie, promovând priorităţile naţionale, punând totodată accent pe actualizarea normelor în raport cu evoluţiile pieţei serviciilor poştale, asigurarea flexibilităţii pentru statele membre ale Uniunii Europene, consolidarea rolului şi atribuţiilor autorităţilor de reglementare în acest domeniu şi protejarea utilizatorilor vulnerabili.

Pentru promovarea concurenţei poştale, ANCOM şi-a propus, printre altele, stimularea dezvoltării sistemelor automate în condiţii de siguranţă şi monitorizarea furnizării autorizate a serviciilor poştale cu precădere de către platformele online.

De asemenea, autoritatea va asigura actualizarea şi aplicarea măsurilor pentru asigurarea cadrului de furnizare a serviciului universal poştal până în 2029.

Având în vedere că modul în care sunt utilizate serviciile poştale s-a schimbat substanţial, nevoile de serviciu universal poştal trebuie să se adapteze în consecinţă, fiind absolut necesară revizuirea legislaţiei europene şi, implicit, a celei naţionale, pentru reflectarea nevoilor societăţii Gigabit.

Realitatea creşterii traficului de bunuri necesită concentrarea asupra unor aspecte precum modalităţile inovatoare de livrare, dar şi asupra provocărilor determinate de vulnerabilităţi precum traficul cu bunuri ilegale realizat prin coletele poştale şi securitatea cibernetică a reţelelor poştale.

Persoanele interesate sunt invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 23 octombrie 2025, pe adresa sediului central al ANCOM sau prin intermediul direcţiilor regionale ale autorităţii.