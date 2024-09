Linkin Park o alege pe Emily Armstrong de la Rock Band Dead Sara ca noua solistă a trupei

Colin Brittain, compozitor și producător pentru G Flip, Illenium și One OK Rock, se va alătura grupului și în calitate de toboșar.

Noua co-vocalistă a trupei Linkin Park va fi Emily Armstrong de la trupa Dead Sara, a anunțat joi trupa în timpul unui eveniment live. Colin Brittain, compozitor și producător pentru G Flip, Illenium și One OK Rock, se va alătura de asemenea grupului în calitate de toboșar, potrivit Variety.

Anunțul a venit împreună cu un nou single, „The Emptiness Machine”, prima lansare muzicală nouă a trupei în șapte ani și piesa principală pentru un viitor album denumit „From Zero”. Albumul va fi lansat pe 15 noiembrie (via Warner Records) ca primul effort al grupului de la „One More Light” din 2017, care a apărut cu două luni înainte de moartea vocalistului Chester Bennington.

Grupul – care este compus din Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix și Joe Hahn, împreună cu cei doi membri noi – va porni, de asemenea, într-un nou turneu în șase orașe mari (Los Angeles, New York, Hamburg, Londra, Seul și Bogota.).

„O legătură specială cu Armstrong și Brittain”

Linkin Park au cântat împreună pentru prima dată în Los Angeles, joi, pentru fanii cu bilet care au fost transportați cu autobuze la un studio. Evenimentul a fost livestreamed și va putea fi vizionat pe canalele online oficiale ale Linkin Park în următoarele 24 de ore.

Potrivit unui comunicat de presă, Shinoda, Delson, Farrell și Hahn „au început în liniște să se întâlnească din nou în ultimii ani” și „mai degrabă decât să «încerce să repornească trupa»”, au lucrat cu numeroși muzicieni și „au găsit o legătură specială cu Armstrong și Brittain”.

Despre noua eră, Shinoda a spus într-o declarație: „Înainte de Linkin Park, primul nostru nume de trupă a fost Xero. Acest titlu de album se referă atât la acest început modest, cât și la călătoria pe care o întreprindem în prezent. Din punct de vedere sonor și emoțional, este vorba despre trecut, prezent și viitor – îmbrățișând sunetul nostru semnătură, dar nou și plin de viață. A fost făcut cu o profundă apreciere pentru noii și vechii noștri colegi de trupă, prietenii, familia și fanii noștri. Suntem mândri de ceea ce Linkin Park a devenit de-a lungul anilor și entuziasmați de călătoria care urmează.”

„The Emptiness Machine” se spune că «canalizează ADN-ul Linkin Park». Shinoda a spus că trupa se simte „cu adevărat împuternicită de această nouă formație și de noua muzică vibrantă și plină de energie pe care am făcut-o împreună”, adăugând că ei „împletesc punctele de contact sonice pentru care am fost cunoscuți și încă explorează altele noi”.

Biletele de pre-vânzare pentru turneul „From Zero” vor fi disponibile pentru fan clubul LP Underground începând cu 6 septembrie. Vânzarea generală va începe în ziua următoare, pe 7 septembrie.

Acest anunț urmează lansării de către Linkin Park a albumului său „Papercuts (Singles Collection 2000-2023)” de la începutul acestei primăveri. LP-ul cu 20 de melodii a adunat cele mai mari hituri ale trupei de succes de-a lungul a peste două decenii. Acesta a fost lansat prin intermediul Warner Records și conține melodii precum „In the End”, „Burn It Down” și un mash-up Jay-Z, „Numb/Encore”, precum și „Lost”, care a contribuit la revenirea LP-ului-mamă, „Meteora”, în top 10 al clasamentului Billboard 200.

Billboard: prima reprezentație Linkin Park după 7 ani

Linkin Park a revenit în forță în noaptea de joi spre vineri (5 septembrie), coperta digitală exclusivă a Billboard scufundându-se în întoarcerea surpriză a cunoscutei trupe rock. Emily Armstrong și Colin Brittain s-au alăturat trupei în calitate de co-vocalist și, respectiv, baterist/co-producător; noul lor album, From Zero, va fi lansat pe 15 noiembrie; vor susține șase concerte în arenă pe patru continente, începând de săptămâna viitoare; și au planuri mari de turneu în 2025.

Iar trupa a început totul într-o manieră fascinantă, cu un spectacol livestreamed în Los Angeles joi seara, potrivit Billboard. Setul a marcat prima performanță Linkin Park în șapte ani, după moartea tragică a cântărețului Chester Bennington în 2017.

După un intro care a inclus fragmente din „Castle of Glass” și „The Requiem”, trupa a interpretat „The Emptiness Machine”, care va fi single-ul principal la From Zero. Armstrong a apărut pe scenă la jumătatea cântecului pentru a cânta al doilea vers, ca o dezvăluire pentru cine i se va alătura lui Mike Shinoda ca celălalt vocalist al trupei.

Linkin Park a interpretat apoi un amestec din cele mai mari hituri („In the End”, „Numb”, „Crawling”) și preferatele fanilor („Lying From You”, „Waiting for the End”). De asemenea, ei au oferit „Lost”, single-ul redescoperit din setul lor Meteora 20th anniversary de anul trecut, debutul său live, cu Armstrong interpretând o versiune la pian a hitului din Billboard top 40.