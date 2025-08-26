Liderul Hezbollah: Nu vom renunţa la armele care ne protejează de duşmanul nostru

Liderul grupării şiite libaneze Hezbollah, Naim Qassem, a reiterat luni că mişcarea sa nu va depune armele pe fondul atacurilor israeliene şi a cerut guvernului libanez să deschidă un dialog pentru a căuta modalităţi de a restabili „suveranitatea naţională”, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

„Nu vom renunţa la armele care ne protejează de duşmanul nostru şi nu vom permite Israelului să ne cutreiere liber prin ţară (…) Avem mulţi susţinători, mai mult de jumătate din populaţia libaneză, şi toată lumea lucrează împreună pentru a proteja armele”, a declarat clericul şiit într-un discurs televizat.

Luna aceasta, Consiliul de Miniştri libanez a însărcinat armata ţării cu pregătirea unei foi de parcurs pentru dezarmarea mişcării şiite, care să fie implementată înainte de sfârşitul anului, iar două zile mai târziu a aprobat obiectivele unui plan propus de SUA, axat pe acelaşi scop.

Qassem a numit din nou decizia „eronată” şi a susţinut că aceasta răspunde „dictatelor” Israelului şi Statelor Unite, al căror trimis special, Thomas Barrack, urma să sosească luni seară la Beirut pentru a-şi continua medierea asupra foii de parcurs a Washingtonului pentru dezarmare.

„Alternativa Rezistenţei este capitularea şi, odată cu aceasta, nu va mai rămâne o barieră inexpugnabilă împotriva Israelului, care să-l împiedice să îşi atingă obiectivele”, a insistat secretarul general al Hezbollah.

În acest context, Qassem a cerut guvernului să convoace o serie de sesiuni intensive de dialog pentru a stabili cum să restabilească „suveranitatea naţională” prin diplomaţie, elaborarea unei strategii de apărare şi consolidarea armatei libaneze aflate în declin.

Liderul grupării politice şi armate, care are doi miniştri în actualul guvern, a considerat că puterea executivă are responsabilitatea de a dezvolta un plan în favoarea suveranităţii libaneze şi că, fără acesta, ţara nu va atinge stabilitatea sau renaşterea mult aşteptate.

„Fac apel la partidele politice şi la intelectuali să sprijine guvernul cu propuneri de restabilire a suveranităţii naţionale prin toate mijloacele”, a concluzionat el.

Hezbollah a respins măsurile aprobate în ultimele săptămâni de Consiliul de Miniştri şi a dat asigurări că le va ignora, considerându-le a fi în interesul statului israelian într-un moment în care acesta continuă să atace aproape zilnic teritoriul libanez.

Mai mult, forţele israeliene continuă să ocupe cinci poziţii din sudul Libanului, încălcând acordul de încetare a focului dintre cele două ţări din noiembrie anul trecut, scrie EFE.

Israelul s-a declarat pregătit luni să sprijine Libanul în eforturile sale de a dezarma Hezbollah, a relatat Reuters.

Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a precizat că, dacă armata libaneză începe implementarea planului, Israelul va lua în considerare paşi reciproci, inclusiv reducerea prezenţei sale militare, în coordonare cu mecanismul de securitate condus de SUA.