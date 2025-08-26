G4Media.ro
Liderul extremist George Simion, postare ironică legată de creșterea prețurilor: Bine că nu…

Sursa foto: Economedia / Ilona Andrei

Liderul extremist George Simion, postare ironică legată de creșterea prețurilor: Bine că nu sunt eu președinte că altfel plăteați facturi duble la energie

Liderul extremist George Simion a postat marți pe rețelele sociale un mesaj ironic legat de creșterea prețurilor. ”Bine că nu sunt eu președinte că altfel plăteați facturi duble la energie”, a scris al, cu referire la faptul că Nicușor Dan, contracandidatul său la prezidențiale, a declarat că alegerea lui Simion ca președinte ar duce la creșterea prețurilor.

Liberalizarea prețurilor la energia electrică, intrată în vigoare din iulie, a dus la creșterea semnificativă a facturilor la utilități și a alimentat inflația.

Guvernul Bolojan a decis să elimine plafonarea facturilor la energie, dar a menținut până în martie 2026 plafonarea facturilor la gaze naturale.

Simion a pierdut finala prezidențială în luna mai în fața lui Nicușor Dan.

  1. E id i o t omu’ asta pana la capt! De unde platea el subventia la electricitate, din buzunarul lui? Venea dacu’ liber presedinte si na dadea curent si apa gratis, nu?

