Legendarul fotbalist Andres Iniesta își va anunța retragerea din fotbal la 40 de ani

Piesă de bază ani la rândul în echipa Barcelonei, dar și a naționalei Spaniei, legendarul fotbalist Andres Iniesta își va anunța retragerea din fotbal în data de 8 octombrie, transmite presa iberică.

În vârstă de 40 de ani, Iniesta a postat un videoclip pe rețelele sociale și a vorbit despre un anunț important pe care-l va face zilele următoare.

Fără un angajament din luna iulie a acestui an, Iniesta se va retrage din fotbal după o carieră impresionantă.

Mijlocașul iberic este singurul fotbalist care a reușit să fie numit jucătorul partidei în finale de Campionat Mondial, Euro, Champions League, Supercupa Europei și Cupa Spaniei.

În 1016 meciuri jucate, Iniesta a marcat de 107 ori, a oferit 191 de pase decisive și a contribuit la marcarea a altor 298 de goluri.

De-a lungul carierei, „Don Andres” a îmbrăcat tricoul echipelor Barcelona (2002-2018), Vissel Kobe (2018-2023) și Emirates (2023-2024).

3 minutes and 5 seconds of Andres Iniesta in his peak. 🥶

One of the greatest ever. ❤️ pic.twitter.com/gcBYNFWZQC

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 1, 2024