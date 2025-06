Leclerc sună alarma în F1 și critică dur monopostul pentru 2026: „Cursele ar putea fi mai slabe”

Charles Leclerc a avut ocazia de a testa în premieră în simulator noul monopost Ferrari pentru 2026, iar primele concluzii nu sunt deloc îmbucurătoare pentru fanii Formulei 1: nu este un monopost plăcut de condus, iar în plus monegascul crede că noile reguli ar putea face cursele mai slabe.

Pilotul monegasc trage un semnal de alarmă în legătură cu mașinile din Formula 1 pentru 2026.

Charles se declară „îngrijorat” și „neimpresionat” de direcția pe care o urmează Formula 1 odată cu noile schimbări de regulament.

Leclerc a condus monopostul Scuderiei în simulator, iar senzația nu a fost deloc una plăcută.

„Să spunem că nu este cea mai plăcută mașină de curse pe care am condus-o până acum, dar suntem încă într-un moment în care proiectul este relativ nou”, a spus Leclerc, citat de f1i.com.

„Nu este un secret faptul că eu cred că regulamentele pentru anul viitor vor fi mult mai puțin plăcute de către piloți. Așa că da, nu sunt un mare fan pentru moment.

La sfârșitul zilei, cred că există o provocare și mi-ar plăcea provocarea de a maximiza o mașină foarte diferită.

Dar îmi face plăcere? Probabil că nu”, transmite, fără urmă de îndoială, Leclerc.

Charles critică în primul rând monoposturile din 2026 pentru două aspecte importante: lipsa de aderență și gestionarea excesivă a energiei.

„Cred că ambele. Probabil al doilea un pic mai mult decât primul”, a spus despre lipsa de aderență și conservarea energiei.

„Este ciudat… pur și simplu nu-mi imaginez cum vor arăta cursele și cât de interesante vor fi depășirile anul viitor cu acest nou regulament.

Este ceva de care știu că oamenii, echipele și FIA sunt conștienți și probabil că mai este ceva de lucru în acest sens. Totuși, nu știu cât de mult se va schimba de acum încolo”, semnalează Leclerc, conform sursei citate.

Pilotul celor de la Ferrari iese în față și critică noul monopost pentru 2026 cu mai puțin de opt luni înainte de primele teste reale cu mașinile de F1 pentru sezonul viitor.

Leclerc transmite clar un aspect foarte important: entuziasmul piloților față de noile reguli este unul limitat.

Reamintim că din 2026 Formula 1 va intra într-o nouă eră: a sustenabilității și eficienței energetice, cu motoare hibride 50% electrice, șasiuri mai mici și forță aerodinamică redusă.

