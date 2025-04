Laurene Powell Jobs, soția lui Steve Jobs, este proprietarul revistei The Atlantic, supereroul din scandalul Signalgate / L-a susținut pe editorul Jeffrey Goldberg în fața atacurilor administrației Trump

Când Laurene Powell Jobs a ieșit din umbra legendarului ei soț Steve Jobs în urmă cu mai puțin de un deceniu, ea a fost hotărâtă să-și lase propria amprentă cu vasta avere pe care a moștenit-o. Și-a investit banii pe scară largă în mass-media, mai ales în 2017, cumpărând distinsa revistă de 167 de ani, The Atlantic, scrie thewrap.com.

Acum, în calitate de proprietar al The Atlantic, ea este super-eroul liniștit din spatele actualului scandal Signalgate. Editorul Jeffrey Goldberg a făcut, pe bună dreptate, un tur al unui erou în mass-media de pretutindeni, de când a spus povestea că a fost inclus „întâmplător” într-un grup de chat Signal al înalților oficiali ai securității naționale, vorbind despre un atac iminent asupra houthiilor, încălcând orice protocol de securitate imaginabil, ca să nu mai vorbim de bunul simț.

Goldberg este lăudat, în mod corect, pentru gestionarea sa în această mizerie: ieșind din chat când și-a dat seama că este legitim; prin difuzarea imediată a poveștii; prin lansarea „planurilor de război” reale pe chat când directorul de informații naționale, Tulsi Gabbard, a spus Congresului că nu era nimic clasificat în acest sens; și continuând să spună calm adevărul, în ciuda faptului că a fost atacat de către președintele Trump.

Toate adevărate și demne de laudă. Și chiar greu de făcut.

Dar persoana care a trecut neobservată pentru rolul ei în asta este Powell Jobs. Într-o perioadă în care proprietarii miliardari ai publicațiilor îndrăgite care ar trebui să tragă guvernul la răspundere, nu o fac– proprietarul The Washington Post Jeff Bezos și proprietarul Los Angeles Times, Patrick Soon-Shiong, cel mai proeminent – ​​Powell este în spatele editorului ei.

În mod ciudat, deși este miliardară, Powell Jobs nu a găsit un motiv să sărute inelul lui Trump. Ea nu s-a prezentat la inaugurare, nu s-a angajat să schimbe politica editorială pentru a o face mai prietenoasă cu agenda lui Trump, nu s-a opus ca revista să o susțină pe Kamala Harris în noiembrie anul trecut.

Nimic din toate astea. Ea continuă să stea în spatele jurnalismului independent al publicației sale.

Trebuie să vă reamintim că frații miliardari din tehnologie – începând cu maniacul DOGE Elon Musk, dar inclusiv pe Mark Zuckerberg de la Meta, Bezos de la Amazon, Peter Thiel și fondatorul say-it-it-aint-so Participant Jeff Skoll – s-au aliniat pentru a săruta public inelul lui Trump. Ei și-au arătat disponibilitatea de a sacrifica integritatea publicațiilor media pe care le dețin.

Companiile de divertisment au cedat în mod similar în fața agresiunii lui Trump, fie că Disney a plătit 15 milioane de dolari pentru a face un proces împotriva lui George Stephanopoulos să dispară, fie că Paramount Global a lui Shari Redstone a negociat împotriva unui proces absurd de 20 de miliarde de dolari împotriva emisiunii „60 de minute”.

Reamintim că studiourile Amazon MGM au plătit 40 de milioane de dolari pentru a produce un documentar despre Melania Trump. Abia aștept să văd acea campanie de marketing și PR.

Prin contrast, femeile miliardare din tehnologie sunt cele care au dat dovadă de țepi de oțel și principii mai înalte. În loc să-și otrăvească propriile moșteniri acționând pentru a liniști un om crud și mincinos, mai degrabă decât să adopte politicile sale haotice care le favorizează portofelele, ei au rămas tăcuți și și-au continuat munca în numele unei societăți mai bune.

Munca lor continuă în slujba luptei împotriva bolii, a sărăciei, a promovării echității sociale și a noului „rău”: diversitatea. Melinda Gates – fosta soție a lui Bill Gates – conduce prin organizația sa Pivotal Ventures, dedicată „accelerării ritmului progresului social”.

Site-ul web spune: „Lucrăm pentru a obține mai multă putere în mâinile mai multor oameni – în special femei”. Mackenzie Scott – fosta soție a lui Bezos – continuă să-și investească miliardele în activități filantropice. Ea a donat 19 miliarde de dolari din 2019 la mii de organizații non-profit, axate în mare parte pe securitate economică și educație.

Powell Jobs, cu o avere estimată la 15 miliarde de dolari, s-a dedicat proiectului Emerson Collective, unde a investit mai ales în media și ceva numit „filantrocapitalism”, urmărind să obțină un impact social prin abordări pentru profit.

Goldberg a trimis un e-mail TheWrap când a fost întrebat despre Powell Jobs.

„Laurene este dură, inteligentă și curajoasă”, a scris el. „Există mulți oameni la nivel de editor și proprietar care nu sunt aceste lucruri – curajoși, mai ales. Nu mi-aș putea imagina un administrator mai bun pentru The Atlantic. Ea onorează integritatea și independența noastră jurnalistică și ne este alături în vremuri grele. Ce altceva ați putea cere?”

Printre alte investiții în media ei se numără Axios Media, podcasterul Gimlet Media și o a doua companie de podcasting numită WaitWhat. Ea l-a susținut pe fraudatorul condamnat Carlos Watson în aventura sa Ozy Media la sfârșitul anilor 1990, dar nimeni nu este perfect.

De când a cumpărat The Atlantic de la David Bradley în 2017, revista a cunoscut o renaștere remarcabilă după perioada dificilă de COVID.

Atlanticul lui Goldberg a devenit un adevărat rival pentru The New Yorker în atragerea de talente și a obține lucrări de investigație profunde. Într-adevăr, pe măsură ce The Washington Post a sângerat la credibilitate și talent, Goldberg a strâns câte un mare jurnalist după altul, de la Ashley Parker la Shane Harris și Michael Scherer.

La sfârșitul anului trecut, revista a anunțat că a depășit un milion de abonamente și a atins profitabilitatea (dureros să știi că nu a fost înainte de atunci).

De-a lungul timpului, nu am auzit niciun cuvânt de la Powell Jobs. Se pare că așa îi place. Ea evită lumina reflectoarelor și „nu se implică” în conducerea revistei, potrivit unei persoane bine informate.

Dar în momente ca acestea, ea merită laudele și recunoștința noastră. Democrația noastră are nevoie de supereroi ca ea pentru a trece.