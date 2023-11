Elena Lasconi, pusă la zid de propria fiică pentru că a votat DA la referendumul pentru familie: Această discriminare jegoasă nu are loc la mine în familie și din acest motiv nu o mai susțin pe mama din niciun punct de vedere, din acest moment

Oana care trăiește la Paris, fiica Elenei Lasconi, spune pe Instagram cu ochii în lacrimi că suferă cumplit de când a citit declarațiile mamei sale despre faptul că a votat DA la referendumul pentru familie. „Sunt aici să vorbesc despre mama mea, Elena Lasconi. Sunt în continuare absolut șocată să aflu că mama mea a votat pentru susținerea familiei tradiționale”, și-a început Oana pledoaria, subliniind că era la curent cu faptul că politiciana Lasconi nu era preocupată de subiectul apărării drepturilor LGBTQ, dar că nu și-a închipuit niciodată ca ea să militeze pentru modificarea Constituției în scopul apărării familiei tradiționale, constituită între un bărbat și o femeie.

„Sunt absolut dezgustată că mama mea a votat DA, la referendumul Coaliției pentru familie pentru a susține așa zisa familie tradițională între un bărbat și o femeie. Sunt dezgustată și dezamăgită. Nu îmi vine să cred că persoana pe care am susținut-o în cariera ei politică s-a dovedit o homofobă. Nu am cuvinte (…) ca membru al acelei comunități. Nu pot să descriu durerea pe care o simt. Nu m-aș fi așteptat la așa ceva niciodată. Știu că nu era pasionată de subiectul pentru drepturi egale, dar sunt șocată că e preocupată de modificarea Constituției într-un mod jegos. Mă doare sufletul și inima, am palpitații”, a comentat pe Instagram, Oana, care la profilul ei se declară „anticapitalistă la Paris”, o susținătoare a drepturilor LGBTQ+ally, precum și o socialistă și o scriitoare aspirantă.

Fiica lui Lasconi merge mai departe, afirmând că nu o mai susține pe mama sa, nici pentru alegeri europarlamentare sau prezidențiale, chiar dacă știe că e favorita multora pentru „acest rol”.

„Sufăr foarte mult și nu îmi vine să cred, consider că dacă ești creștin și crezi în legea iubirii ar trebui să lupți pentru drepturi egale, pentru ca fiecare om să poată să își aleagă calea și să își poate forma o viața fericită și liniștită. Această discriminare jegoasă nu are loc la mine în familie și din acest motiv nu o mai susțin pe mama din niciun punct de vedere, din acest moment”, a adăugat fiica Oanei Lasconi.

Reamintim că Elena Lasconi, cap de listă USR la alegerile europarlamentare, a dezvăluit sâmbătă că a votat ”DA” la referendumul pentru familia tradiţională din 2018. „Eu sunt creştină, sunt ortodoxă şi consider că familia este formată dintr-o femeie şi un bărbat”, a spus Lasconi la Prima TV. Declarația sa a stârnit o vie dezbatere pe rețele de socializare, cu argumente care au aprobat sau criticat afirmațiile reprezentantei USR.

Primarul USR al Sectorului 1, Clotilde Armand, a fost prima care a atacat-o pe colega Elena Lasconi, primar al municipiului Câmpulung Muscel. ”Treaba ta ca primar nu este să spui cine cu cine să se căsătorească, cum să intervină statul în familii. Dacă nu înţelegi asta, înseamnă că n-ai ce căuta în nicio funcţie publică”, a spus Clotilde Armand.

Și copreşedintele partidului REPER, Ramona Strugariu, a declarat că nu are o problemă cu faptul că Lasconi a votat “Da” la referendumul pentru familie, ci cu faptul că în aceste condiţii ea este cea care deschide lista candidaţilor la europarlamentare pentru USR, formațiune care face parte din cea mai liberală familie europeană şi a unui grup politic care apără drepturile omului în fiecare zi. ”Se numeşte ipocrizie politică şi este exact lucrul care i-a demotivat şi descurajat pe oameni în a mai face pasul spre politică”. ”E exact aceeaşi minciună care ne-am scăldat şi până acum. Dacă aş fi în locul ei, nici n-as mai candida”, a spus Strugariu.