Lasconi, după ce partidul Maiei Sandu a anunţat că-l susţine pe Crin Antonescu: Este şi va rămâne sora mea. Are calculele ei şi îşi protejează ţara

Elena Lasconi, candidat USR la alegerile prezidenţiale, susţine că Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, ”este şi va rămâne sora mea”, în ciuda faptului că PAS, partidul aflat la guvernare la Chişinău, fondat de Maia Sandu, a anunţat că-l susţine pe Crin Antonescu în competiţia pentru Palatul Cotroceni. De asemenea, şi gazetarul Cristian Tudor Popescu a declarat public că-l votează pe Crin Antonescu la prezidenţiale, după ce, în toamna anului trecut, îndemna la vot pentru Elena Lasconi. ”Pe mine nu mă mai surprinde nimic, sincer. Şi fiecare este liber să voteze pe cine doreşte”, a reacţionat Lasconi, la Prima TV, transmite News.ro.

Elena Lasconi a fost întrebată, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, dacă e dezamăgită de faptul că PAS, partidul aflat la guvernare în Republica Moldova, creat de preşedintele Maia Sandu, a anunţat că îl susţine pe Crin Antonescu la alegerile prezidenţiale din România.

”Maia Sandu este şi va rămâne sora mea. Maia Sandu are calculele ei şi îşi protejează ţara. Şi probabil că vrea să dea un semnal în felul acesta, dar eu am încredere în românii care sunt în Republica Moldova, tuturor vreau să le spun un singur lucru: că eu sunt singura variantă care va lupta într-adevăr pentru interesele Republicii Moldova şi dacă în programul meu de politică externă e pe primul loc ceva, asta e: ca peste tot, şi la Bruxelles şi oriunde mă voi duce să vorbesc despre Republica Moldova, pentru că sunt fraţii şi surorile noastre”, a spus Elena Lasconi, candidatul USR la prezidenţiale.

De asemenea, Elena Lasconi a mai fost întrebată dacă va vorbi, ca preşedinte, despre aderarea la UE a Republicii Moldova sau despre unirea Republicii Moldova cu România.

”Despre aderarea la UE. Adică putem să fim uniţi în spiritul european, despre asta voiam să zic. Plus că aş milita foarte mult pentru tren de mare viteză între Chişinău şi Bucureşti, să se facă. Doamne, aţi văzut cum arată acolo la vamă? E îngrozitor. Ei depind de foarte multe lucruri din România, inclusiv de apă. Gândiţi-vă că e o problemă şi cu gazele, şi cu electricitatea. Şi eu mi-aş dori ca noi să fim pe picioare noastre din punct de vedere a resursei, dar să şi ajutăm Republica Moldova, pentru că fiecare dintre cetăţenii Republicii Moldova a avut un bunic, un străbunic, o străbunică din România, deci sunt fraţii şi surorile noastre”, a explicat Elena Lasconi.

Concomitent cu partidul de guvernare din Republica Moldova, şi gazetarul Cristian Tudor Popescu şi-a anunţat susţinerea pentru Crin Antonescu, deşi, în toamna anului trecut, îndemna la vot pentru Elena Lasconi. În acest context, Elena Lasconi a fost întrebată dacă a fost surprinsă de anunţul lui Cristian Tudor Popescu.

”Nu, pe mine nu mă mai surprinde nimic, sincer. Şi fiecare este liber să voteze pe cine doreşte. Dar eu vă spun un lucru: chiar dacă acum declari ceva, mi-aş dori să mă invite în emisiune (la Europa FM- n.r.), că poate să răzgândeşte. Am fost, da. Am fost una dintre puţinii care au avut curajul să meargă în emisiune. Şi vă spun un lucru. Oamenii se decid, unii chiar în ultima zi. Văd cumva cabina de vot ca un fel de spovedanie electorală în care nu gândeşti doar cu mintea, ci şi cu sufletul. Şi o să vedeţi că poporul o să îi surprindă pe politicienii şi pe toţi cei care încearcă să facă tot felul de jocuri şi de manevre”, a conchis Elena Lasconi.

Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), care deţine guvernarea în Republica Moldova, şi-a declarat susţinerea oficială pentru Crin Antonescu la alegerile prezidenţiale din România, care vor avea loc pe 4 mai. Igor Grosu, preşedintele PAS şi al Parlamentului Republicii Moldova, a declarat că Antonescu este „candidatul înaintat de guvernarea pro-europeană de la Bucureşti, dar mai exact al Partidului Naţional Liberal (PNL) – care face parte, la fel ca PAS, din familia europeană a Partidului Popular European (PPE)”. Preşedintele Parlamentului de la Chişinău a mai menţionat că PNL a fost cel mai activ susţinător al parcursului european al Republicii Moldova.

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că nu-şi va exprima susţinerea pentru niciun candidat la alegerile prezidenţiale din România, „cel puţin în această rundă”. Totodată, ea a afirmat că îşi doreşte un partener de încredere la Bucureşti – „un preşedinte pro-european, care să ţină România în Uniunea Europeană şi care să ajute şi Republica Moldova să ajungă acolo cât mai repede”, conform NewsMaker.md.

În noiembrie anul trecut, înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale, jurnalistul Cristian Tudor Popescu anunţa că o votează pe Elena Lasconi, pe motiv că ”are cele mai mari şanse să-l împiedice pe George Simion să pătrundă în finala prezidenţială”. La acel moment, George Simion, candidatul AUR, era clasat pe locul doi în majoritatea sondajelor de opinie, după candidatuL PSD Marcel Ciolacu. Până la urmă, candidaţii care s-au calificat în turul doi au fost Călin Georgescu (independent) şi Elena Lasconi (USR).

”După ce am analizat cu metode de statistică matematică reductoare de eroare 20 de sondaje apărute până acum şi mi-am făcut propriile observaţii şi măsurători pe internet şi pe stradă, am decis că o voi vota pe Elena Lasconi, care îmi rezultă că are cele mai mari şanse să-l împiedice pe G. Simion să pătrundă în turul 2. Şi sper să ajungă cât mai mulţi la concluzia asta”, îndemna Cristian Tudor Popescu anul trecut.

În schimb, la scrutinul din luna mai, Cristian Tudor Popescu a anunţat că va vota cu Crin Antonescu, care este “suprapus cu sine, nu are rest”, în timp ce la Nicuşor Dan susţine că “simte” “ceva întunecos şi rece”, fără a explica însă la ce se referă.

”Am de ales între Nicuşor Dan şi Crin Antonescu. Consider că acela care are prima şansă de a-l învinge pe candidatul românoşilor MîRGA este Crin Antonescu. În plus, Antonescu, aşa cum e, cu calităţi şi defecte, este suprapus cu sine, nu are rest. În Nicuşor Dan însă, simt că există un ceva întunecos şi rece, pe care se străduieşte tot timpul să-l ţină ascuns. Ca să nu mai vorbim de faptul că până să se lupte cu derbedeul anti UE, anti România şi anti Republica Moldova, căreia vrea să-i taie toate ajutoarele, primarul Capitalei trebuie să facă faţă încăierării cu Lasconi şi o parte din USR. Votez Crin Antonescu”, a scris CTP pe pagina sa de Facebook.