Lady Gaga va cânta la MTV Video Music Awards 2025

Lady Gaga pe scenă în timpul unui concert
Sursa foto: PapCulture / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Lady Gaga va cânta la MTV Video Music Awards 2025

Lady Gaga este cea mai recentă vedetă care s-a alăturat listei de artiști care vor participa la MTV VMAs, care va avea loc pe 7 septembrie la ora 20:00 ET și va fi difuzat pe CBS și Paramount+, transmite Variety.

Gaga a primit cel mai mare număr de nominalizări pentru ceremonia din acest an, acumulând 12 nominalizări pentru „Die With a Smile”, „Abracadabra” și ultimul ei album „Mayhem”. Bruno Mars se află în urma ei cu 11 nominalizări, urmat de Kendrick Lamar cu 10, Sabrina Carpenter și Rose cu 8, iar Ariana Grande și The Weekend cu 7.

Printre artiștii care vor urca pe scenă se numără Carpenter, Post Malone, Sombr, Doja Cat, Conan Gray, Alex Warren, DJ Snake, Jelly Roll, J Balvin și Tate McRae. Mariah Carey va cânta și va primi premiul Video Vanguard Award, iar Busta Rhymes va urca pe scenă pentru a primi premiul MTV VMA Rock the Bells Visionary Award. Ricky Martin va intra în istoria VMA, devenind primul artist care primește premiul Latin Icon.

Cea mai recentă adăugire la programul lui Gaga vine după premiera filmului „Wednesday”, regizat de Tim Burton, la începutul acestei săptămâni, unde ea a apărut și a anunțat că noua sa melodie „The Dead Dance” va fi lansată pe 3 septembrie. Lansarea melodiei coincide cu lansarea celei de-a doua părți a serialului Netflix în aceeași zi.

Gaga se află în prezent în plin turneu „Mayhem Ball”, care a debutat în Las Vegas în iulie, cu planuri de a se îndrepta spre Miami înainte de a se întoarce la New York, Toronto și Chicago, pentru a pleca apoi peste ocean pentru etapa internațională a turneului.

 

 

