MAI anunţă licitaţie pentru infrastructură de comunicaţii în vederea implementării cărţii electronice…

Sursa foto: Facebook – MAI

MAI anunţă licitaţie pentru infrastructură de comunicaţii în vederea implementării cărţii electronice / Valoarea totală a proiectului se ridică la 9 milioane de euro

19 Oct

Ministerul Afacerilor Interne anunţă pe SEAP licitaţie pentru infrastructură de comunicaţii în vederea punerii în aplicare a măsurilor de sprijin pentru implementarea cărţii de identitate electronice, transmite Agerpres.

Valoarea totală estimată a contractelor este de 40.956.938 lei (aprox 9 milioane de euro). Achiziţia face parte din proiectul „D4Eid – Digitalizare pentru promovarea cărţii de identitate electronice”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Contractele vizează: soluţie de comunicaţii WAN, soluţie de comunicaţii centru de date, soluţie de securitate LAN/WAN centru de date, soluţie DWDM, fibră optică (dark fiber) inter-urbană.

La evaluarea ofertelor, vor fi avute în vedere: componenta financiară (80%) şi garanţia extinsă acordată produselor (20%).

Durata contractului este de 7 luni. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 24 noiembrie.

Conform caietului de sarcini, obiectivul proiectului este de a sprijini eliberarea şi adoptarea cărţii de identitate electronice de către cetăţenii români.

Se menţionează că produsele solicitate sunt destinate consolidării infrastructurii de comunicaţii din centrele de date şi asigurării transportului securizat şi eficient al datelor între centrele de date din Bucureşti şi Braşov cu un punct de prezenţă intermediar pentru regenerarea şi amplificarea semnalului optic.

„Echipamentele şi sistemele achiziţionate trebuie să permită o conectare sigură şi să ofere un nivel ridicat de redundanţă pentru a garanta comunicaţia între centrul de date principal şi cel secundar. Totodată, aceste echipamente şi sistemele trebuie să se integreze în reţeaua privată a MAI (RVCD) şi să permită expunerea de resurse în cadrul acestei reţele, de asemenea într-o manieră securizată”, menţionează sursa citată.

