Singurul centru de salvare a ţestoaselor din Bulgaria strânge fonduri pentru sectorul dedicat speciilor mari / Unele ajung să cântărească 50 de kilograme

Singurul centru din Bulgaria dedicat salvării şi reabilitării ţestoaselor strânge fonduri pentru extinderea sectorului destinat exemplarelor mari. Centrul, situat în satul de coastă Banya, găzduieşte mai multe ţestoase mari, printre care şi un exemplar de ţestoasă africană cu pinteni, o specie aflată în pericol de dispariţie şi a treia ca mărime din lume, transmite Agerpres.

Ţestoasele mari sunt tinere, însă cresc rapid în dimensiune şi greutate, unele cântărind deja 50 de kilograme. Din acest motiv, este necesară extinderea adăpostului lor din cadrul Centrului, pentru a le permite să intre şi să iasă fără ajutorul îngrijitorilor. Noul adăpost le va asigura, de asemenea, temperaturile mai ridicate de care au nevoie pe timpul nopţii, mai ales odată cu apropierea sezonului rece.

Suma necesară pentru proiect este de 25.200 de leva. Donaţiile pot fi făcute prin PayPal şi în contul bancar al Centrului.

Al treilea centru din Europa dedicat exclusiv ţestoaselor a fost creat la Banya, în 2007, de către Ivo Ivanchev. El şi partenera sa, Iva Lalovska, au tratat şi reintrodus în mediul natural peste 6.000 de ţestoase, inclusiv din specii protejate. După moartea lui Ivanchev în 2023, Lalovska şi copiii ei au continuat activitatea de conservare. Ei se ocupă nu doar de exemplarele rănite sau bolnave, ci şi de ţestoasele care, din cauza traumelor sau a unei vieţi prea lungi în captivitate, nu mai pot supravieţui în sălbăticie.

Cei interesaţi să afle mai multe despre speciile de ţestoase şi să le observe îndeaproape pot vizita Centrul zilnic între lunile mai şi septembrie; este necesar un apel telefonic în prealabil.

