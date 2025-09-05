Kremlinul transmite că garanţiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi asigurate de forţele militare străine / Mai sunt multe de făcut înainte de o întâlnire la cel mai înalt nivel între Moscova şi Kiev, transmit rușii
Garanţiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi asigurate de contingente militare străine şi mai sunt multe de făcut înainte de o întâlnire la nivel înalt sau la cel mai înalt nivel între Moscova şi Kiev pentru soluţionarea conflictului din Ucraina, a declarat vineri Kremlinul, potrivit Reuters, transmite News.ro.
Joi, 26 de ţări s-au angajat să ofere garanţii de securitate postbelice Ucrainei, care vor include o forţă internaţională terestră, maritimă şi aeriană.
”Pot fi asigurate şi furnizate garanţii de securitate Ucrainei de către contingente militare străine, în special europene şi americane? Cu siguranţă nu, nu pot”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agenţia de ştiri rusă RIA, în marja Forumului Economic Estic din oraşul Vladivostok.
