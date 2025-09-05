G4Media.ro
Kremlinul transmite că garanţiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi asigurate…

Sursa foto: Pexels/Wikimedia Commons (colaj G4Media)

Kremlinul transmite că garanţiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi asigurate de forţele militare străine / Mai sunt multe de făcut înainte de o întâlnire la cel mai înalt nivel între Moscova şi Kiev, transmit rușii

Articole5 Sep 0 comentarii

Garanţiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi asigurate de contingente militare străine şi mai sunt multe de făcut înainte de o întâlnire la nivel înalt sau la cel mai înalt nivel între Moscova şi Kiev pentru soluţionarea conflictului din Ucraina, a declarat vineri Kremlinul, potrivit Reuters, transmite News.ro.

Joi, 26 de ţări s-au angajat să ofere garanţii de securitate postbelice Ucrainei, care vor include o forţă internaţională terestră, maritimă şi aeriană.

”Pot fi asigurate şi furnizate garanţii de securitate Ucrainei de către contingente militare străine, în special europene şi americane? Cu siguranţă nu, nu pot”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agenţia de ştiri rusă RIA, în marja Forumului Economic Estic din oraşul Vladivostok.

