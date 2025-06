Kim Kardashian va fi „răufăcătorul” din filmul live action al desenului animat „Bratz”

Kim Kardashian este vizată pentru a interpreta rolul personajului negativ în filmul „Bratz”, produs de Amazon MGM, după cum informează Variety. Gigantul tech Amazon a câștigat o licitație acerbă pentru drepturile de ecranizare în format live-action a popularului desen animat pentru copii, în speranța de a produce următorul „Barbie”. Detalii suplimentare despre intriga și distribuție nu au fost încă dezvăluite.

Charlie Polinger și Lucy McKendrick scriu scenariul, în timp ce Erik Feig și Julia Hammer de la Picturestart, Kim Kardashian, și Jason Larian și Jasmin Larian de la MGA Entertainment vor fi producători. Isaac Larian de la MGA va fi producător executiv.

De când „Barbie” a luat lumea cu asalt și a devenit filmul cu cele mai mari încasări din 2023, cu 1,44 miliarde de dolari, Hollywood-ul a început să exploreze tot felul de jucării pentru copii pentru marele ecran. Versiuni cinematografice ale Hot Wheels, Barney, Polly Pocket și Rock ‘Em Sock ‘Em Robots sunt în prezent în lucru la diverse studiouri și companii de producție.

Bratz a vândut peste 200 de milioane de păpuși din 2001 și, aparent, are cel mai mare engagement în social media dintre toate brandurile de jucării, conform Amazon MGM. Cu toate acestea, nu este clar dacă acest lucru se va traduce în vânzări record de bilete. Bratz a mai fost subiectul unui film live-action de la Lionsgate din 2005, care a eșuat la box-office, precum și a mai multor seriale TV și jocuri video.

Kardashian este vedeta emisiunii „Keeping Up With the Kardashians” și femeia de afaceri din spatele companiei de îmbrăcăminte de casă Skims. Ea și-a încercat recent norocul în lumea divertismentului cu scenariu, jucând în „American Horror Story” alături de Emma Roberts și dând voce unor personaje în două filme „PAW Patrol”.

În viitor, ea va juca rolul principal în comedia Netflix „The Fifth Wheel”, regizată de Eva Longoria, și va apărea în noua dramă a lui Ryan Murphy, „All Is Fair”.