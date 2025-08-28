G4Media.ro
Kim Jong Un, Vladimir Putin şi omologul său iranian Massoud Pezeshkian, vor…

Photo by Vladimir SMIRNOV / POOL / AFP

Kim Jong Un, Vladimir Putin şi omologul său iranian Massoud Pezeshkian, vor participa la parada militară din China / Evenimentul va marca a 80-a aniversare a războiului Chinei împotriva Japoniei

Liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, va participa la o paradă militară la Beijing în 3 septembrie, a anunţat Ministerul de Externe al Chinei, informează BBC, transmite News.ro.

Un înalt responsabil al Ministerului Afacerilor Externe chinez, Hong Lei, a anunţat prezenţa liderului nord-coreean în cadrul unei conferinţe de presă la Beijing. Aceasta va fi prima vizită a lui Kim Jong Un în China din ianuarie 2019.

Hong Lei a confirmat, de asemenea, prezenţa preşedintelui rus Vladimir Putin şi a omologului său iranian Massoud Pezeshkian. Agenţia oficială China Nouă a anunţat prezenţa a 26 de lideri străini în total.

Beijingul intenţionează să-şi demonstreze puterea militară în faţa întregii lumi miercuri, în cadrul paradei de pe bulevardul care mărgineşte Piaţa Tiananmen. Parada va încheia o serie de evenimente în cadrul cărora China va găzdui sâmbătă şi duminică aproximativ douăzeci de lideri străini pentru summitul Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai.

Parada numită „Ziua Victoriei” va marca cea de-a 80-a aniversare a războiului Chinei împotriva Japoniei şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Se aşteaptă ca China să prezinte cele mai noi arme ale sale, inclusiv sute de avioane, tancuri şi sisteme anti-drone – fiind pentru prima dată când noua structură a forţelor sale militare este prezentată în întregime într-o paradă.

Parada de 70 de minute, care va fi supravegheată de liderul chinez Xi Jinping din Piaţa Tiananmen, se aşteaptă să fie urmărită cu atenţie de analişti şi puterile occidentale.

