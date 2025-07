Kievul acuză Rusia că a lăsat ucraineni blocați la frontiera georgiană

Ministrul ucrainean de externe a acuzat, sâmbătă, Rusia că deportează cetățeni ucraineni în Georgia și îi lasă acolo abandonați, fără documente corespunzătoare, la sute de kilometri distanță de casă, transmite Reuters.

Andrii Sybiha a declarat că Rusia intensifică expulzările ucrainenilor – mulți dintre ei foști deținuți – peste granița sudică, în loc să îi trimită direct către granița cu Ucraina. Potrivit lui, acest lucru echivalează cu „folosirea deportării cetățenilor ucraineni ca armă”, după cum a scris pe platforma X.

Russia is weaponizing the deportation of Ukrainian citizens through Georgia. We propose that Russia transport them directly to the Ukrainian border instead.

Since June, Russia has significantly increased the number of deported Ukrainian nationals, mostly former convicts, to the…

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 19, 2025