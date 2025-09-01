Kelemen Hunor arată că, în loc să scadă, „anvelopa salarială” a bugetarilor a crescut cu un miliard de lei: În felul acesta nu poți să reduci deficitul bugetar

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că decizia restructurării aparatului bugetar trebuie luată neapărat, „dar cu cap, gândit și măsurat de mai multe ori”, pentru că „nimeni nu vrea să pedepsească pe nimeni”. Kelemen subliniază că tăierea posturilor nu înseamnă reformă, dar apreciază că e obligatoriu să existe o limitare în privința „anvelopei salariale” din sistemul bugetar care în loc să scadă e tot în creștere.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Cheltuielile cu salariile au ajuns la 14 miliarde pe lună, anul acesta, de la 13 miliarde. Deci în loc să scadă au fost creșteri”, a spus Kelemen Hunor, în contextul dezbaterii deciziei de restructurare a aparatului bugetar. ”E necesar să vedem cum procedăm cu anvelopa salarială, pentru că în felul acesta nu avem cum să reducem deficitul bugetar”, a mai spus Kelemen Hunor.