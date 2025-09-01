G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Kelemen Hunor arată că, în loc să scadă, „anvelopa salarială” a bugetarilor…

Kelemen Hunor
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Kelemen Hunor arată că, în loc să scadă, „anvelopa salarială” a bugetarilor a crescut cu un miliard de lei: În felul acesta nu poți să reduci deficitul bugetar

Articole1 Sep 2 comentarii

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că decizia restructurării aparatului bugetar trebuie luată neapărat, „dar cu cap, gândit și măsurat de mai multe ori”, pentru că „nimeni nu vrea să pedepsească pe nimeni”. Kelemen subliniază că tăierea posturilor nu înseamnă reformă, dar apreciază că e obligatoriu să existe o limitare în privința „anvelopei salariale” din sistemul bugetar care în loc să scadă e tot în creștere.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Cheltuielile cu salariile au ajuns la 14 miliarde pe lună, anul acesta, de la 13 miliarde. Deci în loc să scadă au fost creșteri”, a spus Kelemen Hunor, în contextul dezbaterii deciziei de restructurare a aparatului bugetar. ”E necesar să vedem cum procedăm cu anvelopa salarială, pentru că în felul acesta nu avem cum să reducem deficitul bugetar”, a mai spus Kelemen Hunor.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie: Ceea ce face Guvernul prin Pachetul II înseamnă închiderea şi cea mai mare politizare a administraţiei publice / Guvernul e surd / Nu există niciunde precizarea că, dacă vor fi daţi 40.000 de oameni de afară, nu vor fi angajaţi alţii

Articole29 Aug • 475 vizualizări
3 comentarii

Primarul Sectorului 4: La noi reducerea de posturi a fost de aproape 60% de mult timp. Nu vom disponibiliza pe nimeni

Articole28 Aug • 15.099 vizualizări
0 comentarii

Ministrul Educaţiei: Premierul are demisia mea pe masă / ”Din educaţie şi cercetare nu dăm oameni afară”

Articole1 Iul 2025
4 comentarii

2 comentarii

  1. Zi-le asta despre salarii și prietenilor tăi de la pesedeu care jefuiesc averea publică, Kelemen.

  2. UDMR si PSD se opun reducerii pilelor de partid bugetare, Hunor crede ca noi nu stim ce cu.ve sunt cei din partidul lui?

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.