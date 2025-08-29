G4Media.ro
Preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie: Ceea ce face Guvernul prin…

protest BNS, sindicate
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie: Ceea ce face Guvernul prin Pachetul II înseamnă închiderea şi cea mai mare politizare a administraţiei publice / Guvernul e surd / Nu există niciunde precizarea că, dacă vor fi daţi 40.000 de oameni de afară, nu vor fi angajaţi alţii

29 Aug

Preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie (FNSA), Bogdan Şchiop, a declarat vineri, la Palatul Victoria, că ceea ce face Guvernul prin Pachetul II de măsuri fiscale înseamnă închiderea şi cea mai mare politizare a administraţiei publice, el acuzând Guvernul că e surd şi precizând că nu există niciunde precizarea, în aceste proiecte, că, dacă vor fi daţi 40.000 de oameni de afară, nu vor fi angajaţi alţii, transmite News.ro.

Bogdan Schiop a declarat după şedinţa CES că măsurile luate de Executiv în Pachetul 2 înseamnă ”Închiderea şi, practic, cea mai mare politizare a administraţiei publice din România”.

”Vor fi daţi afară 40.000 de oameni, deşi am încercat să precizăm reprezentanţilor Guvernului României tot ceea ce presupune, care vor fi efectele negative, faptul că pe economiile la buget, pe care ei le preconizează, discutăm de vreo două miliarde şi jumate de lei, asta este precizarea Guvernului, că vor fi economii, din 40.000 de oameni de aşa afară. Însă nu ia nimeni în considerare faptul că acestor oameni vor trebui să li se plătească şomaj, contribuţiile la asigurările sociale, şi ele vor fi diminuate şi în consecinţă cred că, prin 40.000 de oameni daţi afară de fapt se face o economie echivalentă cu suma care a fost virată partidelor politice din 2024 până în mai 2025, adică un miliard şi vreo 400 de milioane de lei”, a precizat sindicalistul.

El a mai spus că ”se încalcă tot ceea ce înseamnă dreptul, legislaţia prin funcţia publică şi guvernul este surd”.

”Nu există niciunde precizarea că, dacă vor fi daţi 40.000 de oameni de afară, nu vor fi angajaţi alţii”, a subliniat reprezentantul sindicatelor din administraţie.

  1. Are dreptate omul asta sef la Federatia nationala a sindicatelor din administratie, acum se politizeaza mult de tot!

  2. AFARA
    ce nu se intelege?

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.