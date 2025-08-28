Primarul Sectorului 4: La noi reducerea de posturi a fost de aproape 60% de mult timp. Nu vom disponibiliza pe nimeni

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a declarat, joi, că în instituţia pe care o conduce nu se vor face disponibilizări, deoarece reducerea de personal s-a făcut de mult timp, cu aproape 60 %, transmite Agerpres.

„Dacă nu mă înşel, avem în jur de 1.100 de posturi pe organigramă, din care sunt ocupate în jur de 400 – 430. Aşadar, reducerea la noi a fost de aproape 60% de mult timp. Sunt un adept al ideii că orice unitate administrativ-teritorială, orice Primărie primeşte cote din partea Guvernului pentru a realiza proiecte pentru oameni. Anvelopa salarială, din punctul meu de vedere, nu trebuie să depăşească 20 – 25% din aceste cote. La noi, astăzi, este 17%, deci nu vom disponibiliza pe nimeni, pentru că am făcut lucrul ăsta cu foarte mult timp în urmă”, a afirmat Băluţă, într-o conferinţă de presă.

El a subliniat că este nevoie de o echipă Primăria Capitalei – primăriile de sector pentru bucureşteni.

„Acum mai mulţi ani, probabil, aş fi spus, da, ar trebui să existe un singur primar în Bucureşti. Astăzi nu judec lucrurile în această modalitate, pentru că primarul Capitalei, indiferent cine este el, reuşeşte să facă lucruri bune pentru bucureşteni, împreună cu primarii de sector. Despre asta este vorba, despre o echipă care n-are niciun fel de legătură cu culoarea politică, n-are niciun fel de legătură cu doctrina. Planşeul (Unirii) nu face politică, că nu e suveranist, nu e nici de dreapta şi nu e nici de stânga, cum nici metroul nu este. (…) Dar, trebuie să înţelegem că oraşul ăsta are nevoie de proiecte, are nevoie să facă oamenilor viaţa mai bună. În rest, este minunat că oamenii au diferite opţiuni. Nici n-ar fi frumos să judecăm cu toţii la fel. Este un oraş foarte frumos, care are nevoie de nişte reparaţii astăzi şi apoi de un efort deosebit pentru dezvoltare. Este un oraş viu, un oraş cu oameni speciali”, a transmis edilul.