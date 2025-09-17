Kazahstanul a reluat exporturile de petrol prin conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan

Kazahstanul a reluat în 13 septembrie livrările de petrol via conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC), a anunţat miercuri compania energetică de stat KazMunaiGas, informează agenția de știri Reuters şi site-ul menafn.com, citate de Agerpres.

Livrările via BTC au fost suspendate luna trecută după ce au fost detectate cloruri organice în petrolul azer transportat prin conducta BTC, ceea ce a dus diferenţialul de preţ la cel mai scăzut nivel din ultimii patru ani şi a amânat livrările. Clorurile organice sunt utilizate în industrie pentru a stimula extracţia din câmpurile petroliere dar aceşti compuşi trebuie eliminaţi înainte ca ţiţeiul să intre în conducte, pentru că pot deteriora echipamentele rafinăriilor.

Cu o lungime de 1.768 de kilometri, şi gestionată de grupul BP, conducta BTC transportă petrol de la câmpurile petrolifere din Azerbaidjan şi Kazahstan, până în portul turcesc Ceyhan de la Marea Mediterană.

Utilizarea rutei BTC face parte din eforturile Kazahstanului de a ocoli Rusia în exporturile sale de energie. Peste 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului se fac via Caspian Pipeline Consortium (CPC), una dintre cele mai mari conducte de ţiţei din lume, care aduce petrol din Kazahstan până în portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră.

„În 13 septembrie, o cantitate de 8.800 tone metrice de ţiţei din zăcământul Kashagan a fost expediată de la terminalul Aktau către conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan. Următoarea livrare este programată în 20 septembrie”, se arată într-un comunicat al KazMunaiGas.

În primele opt luni din acest an, cantitatea de petrol din Kazahstan transportată via BTC s-a situat la 0,9 milioane tone.