Kamala Harris nu are în vedere să impună un embargo armamentului destinat Israelului

Kamala Harris nu are în vedere să impună un embargo armamentului destinat Israelului, potrivit unui colaborator apropiat al candidatei democrate la preşedinţia americană, o declaraţie rară a echipei sale de campanie pe tema programului cu privire la Orientul Mijlociu, relatează AFP, transmite News.ro.

”Ea nu este în favoarea impunerii unui embargo armelor destinate Israelului”, a declarat joi un consilier al acesteia în domeniul securităţii naţionale, Phil Gordon.

Vicepreşedinta americană ”a fost clară: ea va veghea mereu ca Israelulu să fie în măsură să se apere împotriva Iranului şi a grupărilor teroriste susţinute de Iran”, a subliniat el.

Impulsionată de o dinamică favorabilă, Kamala Harris a fost vizată miercuri de manifestanţi propalestinieni la o manifestaţie de campanie.

Aceste scene au devenit obişnuite la deplasările lui Joe Biden, înainte ca preşedinterle american în vârstă de 81 de ani să renunţe la cursa la fotoliul de la Casa Albă din cauza unor îndoieli cu privire la capacităţile sale fizice şi mentale.

Statele Unite sunt de departe primul susţinător militar al Israelului – un lucru care înmparte tabăra democrată, mai ales după ofensiva devastatoare a Israelului în Fâşia Gaza în urma unui atac sângeros al Hamas în sudul Israelului la 7 octombrie.

Kamala Harris s-a întâlnit cu activişti care se opun Războiului din Fâşia Gaza în Michigan, un stat-cheie în care speră să obţină o victorie în alegerile din noiembre împotriva republicanului Donald Trump, care are o importantă populaţie originară din ţări arabe.

Aripa stângă a Partidului Democrat – care denunţă dezastrul umanitar din Fâşioa Gaza şi ocupaţia israeliană a teritoriilor palestiniene – exercită presiuni în vederea unei schimbări a poziţiei în acest dosar spinos.

La Detroit, Kamala Harris a fost întreruptă de activişti propalestinieni care strigau ”Nu vom vota în favoarea unui genocid!”.



“Kamala, Kamala, you can’t hide, we won’t vote for genocide!”

Protesters interrupted Kamala Harris’ campaign speech in Detroit Michigan. The next day, her staff made it clear that Harris has no intention of embracing their demand for an arms embargo on Israel. pic.twitter.com/os4GRDQi1g

— AJ+ (@ajplus) August 8, 2024

”Dacă vreţi ca Donald Trump să câştige, continuaţi să spunţi asta!”, le-a replicat ea cu aplomb.

”Altfel, eu vorbesc”, a adăugat ea.

În urma unei întâlniri cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, Kamala Harris a promis că ”nu va rămâne tăcută” asupra ”tragediilor” din Fâşia Gaza, asediată şi bombardată neîncetat de către Israel de zece luni.

În preşedinţia lui Joe Biden, Casa Albă a suspendat o singură dată livrarea de bombe grele către Israel, din cauza temeri cu privire la civili.