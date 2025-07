Juriul din procesul lui Sean „Diddy” Combs va continua să delibereze, după ce a intrat în impas cu privire la cea mai gravă acuzaţie, respectiv cea de şantaj

Juriul din procesul lui Sean „Diddy” Combs va continua să delibereze, după ce a ajuns la un verdict parţial, dar a intrat în impas cu privire la cea mai gravă acuzaţie cu care se confruntă mogulul hip-hop, transmite BBC, citat de News.ro.

La tribunalul federal din New York, cei 12 juraţi au anunţat că au căzut de acord asupra a patru din cele cinci capete de acuzare, dar nu au reuşit să se decidă asupra acuzaţiei de şantaj, care prevede o posibilă condamnare la închisoare pe viaţă.

Atmosfera era tensionată în timp ce rapperul stătea cu capul plecat, cu mâinile încrucişate în poală. Avocaţii săi îl înconjurau ocazional cu braţele. Deliberările vor fi reluate miercuri dimineaţă.

Combs, în vârstă de 55 de ani, a pledat nevinovat la toate cele cinci acuzaţii, inclusiv trafic sexual, şantaj şi transport în vederea practicării prostituţiei.

În ultimele două luni, juriul a audiat 34 de martori, inclusiv foste prietene, foşti angajaţi ai Combs, escorte masculine şi agenţi federali.

Marţi, juriul a anunţat că a ajuns la un verdict cu privire la patru din cele cinci capete de acuzare, după două zile de deliberări.

Juriul a declarat că nu a putut ajunge la un acord cu privire la acuzaţia de şantaj, deoarece juraţii din ambele părţi au opinii care sunt de neclintit.

Judecătorul Arun Subramanian a ascultat argumentele acuzării şi ale avocaţilor rapperului cu privire la modul de a proceda, înainte de a îndemna juraţii să continue să încerce să ajungă la o decizie unanimă. Verdictele lor cu privire la celelalte patru capete de acuzare nu au fost dezvăluite.

Acuzarea a îndemnat judecătorul să recurgă la o acuzaţie Allen, care este un set de instrucţiuni date unui juriu suspendat pentru a-i determina pe membrii acestuia să ajungă la o decizie unanimă.

Acuzaţiile Allen sunt controversate, deoarece unii cred că acestea pot exercita o presiune excesivă asupra juraţilor, forţându-i să îşi schimbe poziţia sau să cedeze presiunii colegilor – în special atunci când opinia lor este minoritară.

Juriul se va întoarce miercuri şi ar putea continua să delibereze pe 3 iulie – când instanţa este în mod normal închisă înainte de sărbătoarea publică din 4 iulie.

Decizia unanimă a juriului cu privire la majoritatea capetelor de acuzare, după mai puţin de două zile de deliberări, ar putea fi un semn bun pentru procurori, a declarat pentru BBC Robert Mintz, un avocat de apărare penală şi fost procuror federal.

Dar pentru a obţine o condamnare pentru acuzaţia de şantaj, procurorii au trebuit să dovedească faptul că Sean „Diddy” Combs a înfiinţat o întreprindere criminală – un plan coordonat între muzician şi cel puţin o altă persoană pentru a comite cel puţin două infracţiuni pe parcursul mai multor ani.

”Aceasta urma să fie întotdeauna cea mai dificilă acuzaţie pentru procurori pentru a obţine o condamnare”, a declarat Mintz.

”Este o acuzaţie foarte complicată, utilizată de obicei în trecut în urmărirea penală a criminalităţii organizate şi, prin urmare, nu este surprinzător faptul că aceasta este acuzaţia care a creat cele mai mari dificultăţi juriului”, a afirmat el.

Inculpatul a mai fost cunoscut sub numele de Puffy, Puff Daddy, P Diddy, Love şi Brother Love. El s-a folosit de statutul său în industrie pentru a fonda linia sa de îmbrăcăminte de succes Sean John şi a jucat în mai multe reality show-uri TV, inclusiv într-unul în care concurenţii îşi doreau să facă parte din trupa sa.

În 2023, şi-a lansat cel de-al cincilea disc, The Love Album: Off The Grid şi a obţinut prima sa nominalizare solo la premiile Grammy. De asemenea, a fost numit Global Icon la Premiile MTV.