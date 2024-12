Jucătoarea anului 2024 în circuitul WTA

Aryna Sabalenka a fost desemnată, pentru prima dată în carieră, jucătoarea anului în circuitul WTA, după ce belarusa a câştigat două titluri de Grand Slam şi şi-a asigurat primul loc în clasamentul mondial la sfârşitul anului, a anunţat organismul de conducere al tenisului feminin.

După ce şi-a apărat cu succes trofeul de la Australian Open în ianuarie, Sabalenka s-a impus la US Open în septembrie, obţinând al treilea titlu de Grand Slam din carieră, şi a devansat-o pe Iga Swiatek în fruntea clasamentului mondial o lună mai târziu.

Ea a câştigat, de asemenea, turneele de la Cincinnati şi Wuhan pentru a-şi încheia campania 2024 cu patru titluri.

Jurnaliştii de tenis le-au votat, de asemenea, pe medaliatele cu aur de la Jocurile Olimpice de la Paris, Sara Errani şi Jasmine Paolini, drept cea mai bună echipă de dublu a anului, în timp ce americanca Emma Navarro a fost desemnată jucătoarea care şi-a îmbunătăţit evoluţiile cel mai mult de-a lungul sezonului.

Aflată pe locul 38 la sfârşitul anului 2023, Navarro a intrat în top 10 în septembrie, după ce a câştigat primul său titlu la Hobart şi a ajuns în şase semifinale, inclusiv la Flushing Meadows, pe parcursul sezonului.

Lulu Sun a câştigat premiul „Revelaţia anului”, după ce neozeelandeza a ajuns în sferturile de finală la Wimbledon ca jucătoare venită din calificări, ceea ce a ajutat-o să urce pe locul 40 în lume, după ce, în ianuarie, era clasată în afara top 200.

Fostul număr doi mondial Paula Badosa, care şi-a încheiat mai devreme sezonul 2023 din cauza unei probleme la spate care a pus sub semnul întrebării viitorul ei în acest sport, a câştigat premiul pentru revenirea anului.

După ce a revenit în circuit în acest sezon, spaniola a câştigat titlul la Washington şi, de asemenea, şi-a egalat cea mai bună performanţă de Grand Slam, ajungând în sferturi la US Open, pentru a încheia anul pe locul 12, transmite News.ro.

Aryna Sabalenka has been voted the WTA Player of the Year for the first time after the Belarusian won two Grand Slam titles and secured the year-end world number one ranking, the governing body of women’s tennis said. https://t.co/YJX0DhIFhB https://t.co/YJX0DhIFhB

— Reuters Sports (@ReutersSports) December 10, 2024