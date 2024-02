Joni Mitchell, U2, Dua Lipa, Billie Eilish şi SZA vor cânta gala Premiilor Grammy / Cine sunt artiștii de pe lista nominalizărilor

Joni Mitchell, U2, Dua Lipa, Billie Eilish şi SZA vor cânta la gala Premiilor Grammy, care are loc duminică, la Los Angeles. Spectacolul va putea fi urmărit pe canalul YouTube al Recording Academy şi pe live.grammy.com. În România, show-ul se vede pe platforma Voyo, transmite News.ro.

Printre nominalizaţii din acest an se numără vedeta R&B SZA care are nouă selecţii. Supergrupul indie-rock Boygenius al lui Phoebe Bridgers şi vedeta pop Victoria Monét au câte şapte nominalizări fiecare.

Vedetele din topuri Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Miley Cyrus, Lana Del Rey şi Ice Spice au, de asemenea, mai multe nominalizări într-un domeniu condus de femei.

Comediantul Trevor Noah va fi gazda pentru al patrulea an consecutiv, supervizând un număr impresionant de 94 de categorii, de la cel mai bun album creştin contemporan la cea mai bună carte audio, unde Michelle Obama se va confrunta cu Meryl Streep.

Peste 80 de premii vor fi decernate în cadrul a ceea ce se numeşte „ceremonia de premiere”, care va avea loc duminică, la ora 20.30 GMT (12.30 la Los Angeles).

Spectacolul principal, care va începe luni la ora 01.00 GMT, va fi transmis în direct în SUA pe CBS şi în streaming pe Paramount Plus. Discursurile şi prestaţiile selectate sunt de obicei încărcate pe YouTube a doua zi.

Swift ar putea deveni prima artistă din istorie care câştigă de patru ori

Dacă Taylor Swift va câştiga albumul anului pentru „Midnights”, va deveni prima artistă din istorie care ridică de patru ori prestigiosul trofeu. În acest moment, ea este la egalitate cu Paul Simon, Stevie Wonder şi Frank Sinatra, care au fiecare câte trei victorii.

Dar Grammy-urile au fost de obicei mai puţin interesate de înregistrările pop ale lui Swift decât de incursiunile ei în country şi folk.

Concurenţa ei pentru albumul anului este puternică. Iată lista completă a nominalizaţilor: Boygenius – „The Record”, Janelle Monáe – „The Age of Pleasure”, Jon Batiste -” World Music Radio”, Lana Del Rey – „Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd.”, Miley Cyrus – „Endless Summer Vacation”, Olivia Rodrigo – „Guts”, SZA – „SOS”.

Superstarurile contemporane Billie Eilish, Dua Lipa, SZA şi Olivia Rodrigo vor oferi, fără îndoială, spectacole fastuoase cu hiturile lor. Dar este probabil ca spectacolul să fie dominat de alte două artiste care au fost în mare parte departe de ochii publicului în ultimii ani.

Joni Mitchell are garantată o primire demnă de o legendă în viaţă atunci când îşi va face debutul la Grammy, la vârsta de 80 de ani. Iar despre Tracy Chapman se zvoneşte cu insistenţă că va avea o apariţie publică foarte rară pentru a se alătura starului country Luke Combs pe clasicul său „Fast Car” din 1988, pe care l-a readus în topuri anul trecut.

Printre ceilalţi interpreţi ai serii se vor număra Billy Joel, Travis Scott şi Burna Boy.

În Statele Unite, cel de-al doilea album al lui SZA, „SOS”, a fost pe primul loc în topuri timp de 10 săptămâni. Născută în Missouri şi crescută în New Jersey, cântăreaţa – pe numele real Solána Imani Rowe – s-a format în biologie marină înainte de a-şi lansa cariera muzicală. Dacă cel mai recent album al ei va fi premiat cu un Grammy, va însemna şi o victorie pentru un producător muzical de 20 de ani din Scoţia. Blair Ferguson, care scrie sub numele de BLK Beats, a compus muzica pentru single-ul de succes „Snooze”, iar piesa s-a vândut în peste două milioane de exemplare în SUA.

Cine va domina la categoria rock

Categoria „Cel mai bun cântec rock” este o ciocnire culturală pentru toate timpurile, în care „Ballad Of A Homeschooled Girl” al Oliviei Rodrigo se confruntă cu „Angry” al trupei The Rolling Stones, o poveste despre o ceartă între îndrăgostiţi.

Deci, cine va fi imaginea rock ‘n’ roll-ului în 2024? Grammy-urilor le place să recompenseze longevitatea, dar poate că vor fi influenţaţi de revizionismul rock al lui Rodrigo.

Este un domeniu puternic, cu Foo Fighters şi Queens of the Stone Age, de asemenea, în cursă. Dar adevăraţii concurenţi trebuie să fie Boygenius.

Formaţi de compozitorii indie Phoebe Bridgers, Lucy Dacus şi Julien Baker, au realizat anul trecut un album de chitară care defineşte epoca, plin de armonii spectrale şi versuri poetice.

Nominalizat la toate categoriile majore, precum şi la subgenurile rock, ar putea fi câştigătorul detaşat al acestui an.

Premii noi

O nouă categorie, cea mai bună performanţă muzicală africană, reflectă proeminenţa tot mai mare a unor genuri precum Afrobeats şi Amapiano, dar şi „influenţa profundă a Africii asupra istoriei muzicii”, potrivit Grammy.

Printre primii nominalizaţi – care anterior s-ar fi luptat la categoria „world music” – se numără starurile nigeriene Burna Boy, Asake, Ayra Starr şi Davido, alături de cântăreaţa sud-africană Tyla.

„Sincer, în mod specific, Grammy este o recunoaştere uriaşă”, a declarat Tyla, care a obţinut un succes global cu „Water” la sfârşitul anului 2023.

De asemenea, au fost introduse alte două noi premii pentru 2024 – cel mai bun album de jazz alternativ şi cea mai bună înregistrare pop dance.

În ciuda carierei sale istorice, Miley Cyrus nu a câştigat încă un premiu Grammy şi a fost nominalizată doar de două ori în trecut. Cu toate acestea, anul acesta, SFKAHM (cântăreaţa cunoscută anterior sub numele de Hannah Montana) are şase nominalizări pentru albumul său pop „Endless Summer Vacation”.

Single-ul principal „Flowers”, care a fost cel mai bine vândut cântec în Marea Britanie anul trecut şi a ocupat timp de opt săptămâni primul loc în topurile Billboard din SUA, este nominalizat pentru înregistrarea şi cântecul anului, precum şi pentru cea mai bună interpretare vocală pop.