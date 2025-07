Scandalul din culisele F1: Toto Wolff recunoaște că l-a „pocnit” pe Kimi Raikkonen

Toto Wolff, șeful Mercedes, a scos la iveală un episod necunoscut din lumea Formulei 1. La gala FIA de la finalul sezonului 2018, conducătorul „Săgeților Argintii” recunoaște că „l-a pocnit” pe Kimi Raikkonen. Totul a venit după ce finlandezul ar fi făcut comentarii batjocoritoare la adresa lui George Russell.

Într-un interviu recent acordat postului ORF, șeful Mercedes-AMG Petronas F1 Team a povestit un moment aparte din lumea Marelui Circ.

În culisele galei F1 de la finalul stagiunii 2018, Wolff l-a confruntat fizic pe fostul campion mondial Kimi Raikkonen.

Conducătorul echipei de F1 a spus că totul are o limită, mai ales atunci când vine vorba despre loialitate și respect.

Incidentul a plecat de la o glumă deplasată la adresa lui George Russell.

La acel moment, Russell era proaspăt campion în Formula 2 și viitor pilot Mercedes.

Cu toate că tânărul pilot britanic a ignorat comentariul ironic și batjocoritor al lui Raikkonen, Toto Wolff a fost cel care a intervenit.

„Kimi l-a insultat pe George în culise despre cum a câștigat campionatul F2. Așa că a trebuit să îl pocnesc. Acesta a fost sfârșitul”, a declarat Wolff, cu o sinceritate dezarmantă.

Oficialul Mercedes recunoaște că reacția sa a fost una poate exagerată, dar că totul a venit din instinctul de protecție față de cei apropiați.

„Dau echipei mele și familiei mele tot ce am. Și, dacă este necesar, îi voi apăra pentru a-i ține în siguranță. Am crescut în condiții dificile în Austria. Am învățat devreme cum să mă apăr. Uneori, fizic”, a transmis Wolff, citat de thesouthafrican.com.

În momentul în care a povestit cele întâmplate, Wolff îl avea lângă pe Russell, cel care a confirmat povestea oficialului Mercedes.

„Depinde de tine (n.r. dacă vrei să povestești sau nu)… Nu mă afectează”, a transmis Russell către superiorul său.

Kimi Raikkonen, pe scena galei FIA din 2018