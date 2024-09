Johnny Depp, boicotat de presa internaţională la Festivalul de la San Sebastian

Prezentarea la Festivalul de la San Sebastian a filmului lui Johnny Depp „Modi, Three Days On The Wing Of Madness”, despre faimosul pictor Amedeo Modigliani, a luat o turnură neaşteptată atunci când jurnaliştii au părăsit conferinţa de presă după doar câteva minute, scrie Le Figaro, citat de News.ro.

Johnny Depp a fost prezent marţi la premiera filmului „Modi, Three Days On The Wing Of Madness”, dar s-a aflat în centrul unei controverse care a continuat să ia amploare de atunci.

Actorul, a cărui carieră a fost marcată de scandaluri şi litigii juridice, a fost subiectul unor critici persistente timp de mai mulţi ani. Prezenţa sa la festival a fost primită cu reacţii mixte, în special din cauza imaginii sale exacerbate de disputele sale juridice cu fosta soţie Amber Heard. Filmul, care spune povestea lui Modigliani, a fost văzut de unii ca o încercare de a-i reface imaginea artistică.

Deşi conferinţa de presă trebuia să dureze doar o oră, jurnaliştii din presa internaţională au plecat după doar douăzeci de minute, denunţând lipsa de timp acordat pentru întrebări pertinente şi modul în care a fost gestionat evenimentul.

Această acţiune colectivă a evidenţiat frustrarea crescândă a mass-mediei faţă de ceea ce ei considerau a fi o strategie de comunicare unilaterală din partea lui Johnny Depp şi a echipei sale.

Reacţia presei a fost larg mediatizată şi a provocat discuţii despre rolul criticilor în promovarea filmelor care implică personalităţi controversate. Mass-media îşi exprimă dorinţa de a nu aproba o revenire în graţie a artistului fără o reflecţie adecvată asupra comportamentului său din trecut. În plus, această situaţie a relansat dezbaterea cu privire la responsabilitatea festivalurilor de film în selectarea operelor şi a artiştilor, ţinând seama de implicaţiile etice.

Episodul Johnny Depp de la Festivalul de la San Sebastián reflectă o tensiune persistentă între figurile controversate de la Hollywood şi criticii de film, care refuză să aprobe anumite comportamente ce contravin criticii în celebrarea cinematografiei şi a artei în general.