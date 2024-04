Jocuri video: Baldur’s Gate 3 își zdrobește rivalii la Premiile BAFTA

Jocul Baldur’s Gate 3, bazat pe lumea Dungeons and Dragons, și-a zdrobit rivalii, câștigând o serie de premii joi, la Londra, în cadrul ceremoniei anuale BAFTA. Amplasat într-un tărâm fantastic populat de vrăjitori, elfi, barbari și alte personaje, ultimul episod al francizei create de studioul belgian Larian Studios a câștigat premiul de Jocul anului, scrie Le Figaro.

De asemenea, a câștigat și premiul EE Players’ Choice Award, votat de public, precum și premiile BAFTA pentru muzică, scenariu și interpretare, ajungând la un total de cinci premii la ceremonia de decernare din centrul Londrei.

Jocul medieval-fantastic, care face parte dintr-o saga de jocuri populare care datează de la sfârșitul anilor 1990, câștigase deja premiul cel mare la Game Awards 2023 de la Los Angeles, în decembrie. Acesta a fost un succes comercial fulminant de la lansarea sa în august, vânzând peste 10 milioane de exemplare pe PC, Playstation 5 și Xbox Series, potrivit studioului.

Zelda și Mario, de asemenea încoronați

Printre ceilalți câștigători ai premiilor BAFTA pentru jocuri, ajunse la cea de-a 20-a ediție, se numără The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom, care a primit premiul pentru realizări tehnice. Ultimul episod al aventurilor războinicului elf Link a fost un succes fulminant de la lansarea sa în 2023 pe Switch, consola gigantului japonez de jocuri video Nintendo, în 2023.

Cu peste 10 milioane de exemplare vândute în trei zile, Tears of the Kingdom a devenit jocul Nintendo cu cele mai rapide vânzări din toate timpurile: peste 20 de milioane de exemplare până în 2023, potrivit Nintendo. Franciza Zelda include mai mult de o duzină de titluri – multe dintre acestea fiind clasate printre cele mai bune jocuri video din toate timpurile – și s-a vândut în peste 150 de milioane de exemplare. Acest ultim episod este continuarea lui Breath of the Wild din 2017, considerat unul dintre cele mai bune jocuri de pe Switch.

Între timp, Super Mario Bros Wonder, un alt joc pentru Switch din franciza Nintendo, a câștigat premiul BAFTA pentru Familie și premiul pentru Multiplayer. Jocul Alan Wake 2 a câștigat două BAFTA, în timp ce actorul Nadji Jeter a fost premiat pentru interpretarea rolului principal Miles Morales în Marvel’s Spider-Man 2.