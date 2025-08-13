„Domul de Aur” al SUA ar urma să aibă un sistem de apărare în patru straturi (Reuters)

Sistemul emblematic de apărare antirachetă al administraţiei preşedintelui american Donald Trump cunoscut ca Golden Dome va cuprinde patru straturi – unul bazat pe satelit şi trei terestre -, cu 11 baterii cu rază scurtă de acţiune situate în zona continentală a SUA, în Alaska şi Hawaii, conform unei recente prezentări a guvernului american despre proiect, relatează miercuri agenția Reuters, citată de Agerpres.

Evenimentul intitulat „Go Fast, Think Big!”, la care au luat parte săptămâna trecută 3.000 de contractori din domeniul apărării la Huntsville, statul Alabama, a dezvăluit într-un slide-show complexitatea fără precedent a sistemului, care are un termen limită de lansare ambiţios, 2028, stabilit de preşedintele american Donald Trump.

Se estimează că sistemul va costa 175 de miliarde de dolari, dar imaginile au indicat că încă planează incertitudini asupra arhitecturii de bază a proiectului, deoarece numărul de lansatoare, interceptoare, staţii terestre şi instalaţii de rachete necesare pentru sistem nu a fost încă stabilit.

„Au bani mulţi, dar nu au încă o ţintă a costurilor”, a conchis un oficial american. Până în prezent, Congresul a alocat 25 de miliarde de dolari pentru Golden Dome în cadrul bugetului adoptat în iulie. Alte 45,3 miliarde de dolari sunt destinate Golden Dome în propunerea prezidenţială de buget pentru 2026.

Conceput ca un scut antirachetă multistrat pentru Statele Unite, Golden Dome se inspiră din Iron Dome, Domul de fier al Israelului, dar este semnificativ mai mare, având în vedere aria geografică pe care va trebui să o protejeze şi complexitatea ameninţărilor variate cu care se va confrunta.

Conform imaginilor prezentate, arhitectura sistemului constă din patru straturi integrate: un strat spaţial de detectare, avertizare, urmărire a rachetelor şi „antirachetă” şi trei straturi terestre constând din interceptoare de rachete, reţele radar şi potenţial lasere.

O surpriză a fost o nouă vastă instalaţie de rachete – aparent în zona Midwest a SUA, conform unei hărţi conţinute în prezentare – pentru interceptoarele Next Generation (NGI), fabricate de Lockheed Martin şi care ar face parte din „stratul superior”, alături de sisteme Aegis şi Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), de asemenea fabricate de Lockheed.

NGI este racheta modernizată pentru reţeaua de radare, interceptori şi alte echipamente GMD (Ground-Based Midcourse Defense) – în prezent principalul scut antirachetă pentru a proteja Statele Unite de rachetele balistice intercontinentale ale aşa-ziselor state paria.

SUA operează baze de lansare GMD în sudul Californiei şi Alaska, iar acest plan ar adăuga un al treilea amplasament în Midwest pentru a contracara ameninţările suplimentare.

Alte obstacole tehnice identificate în prezentare au inclus latenţa comunicării pe parcursul aşa zisului „lanţ de distrugere” al sistemelor. Antreprenori precum Lockheed, Northrop Grumman, RTX şi Boeing au o varietate de sisteme de apărare antirachetă.

De menţionat, notează Reuters, în prezentare nu a fost menţionat SpaceX al lui Elon Musk, care a făcut parte dintr-o licitaţie pentru contracte Golden Dome alături de producătorul de software Palantir şi producătorul de sisteme de apărare Anduril.

Pentagonul a mai indicat că lucrează la colectarea de informaţii „din industrie, mediul academic, laboratoare naţionale şi alte agenţii guvernamentale pentru sprijinirea Golden Dome”, dar ar fi „imprudent” să publice mai multe informaţii despre un program în astfel de etape incipiente.

Un obiectiv-cheie pentru Golden Dome este de a doborî ţinte în timpul „fazei de propulsie”, ascensiunea lentă şi previzibilă prin atmosfera Pământului a unei rachete, urmărind instalarea de interceptoare spaţiale, care pot intercepta mai rapid rachetele care sosesc.

Prezentarea a subliniat faptul că Statele Unite „au construit atât interceptoare, cât şi vehicule de reintrare”, dar nu şi un vehicul care să poată face faţă căldurii reintrării în atmosferă în urmărirea unei rachete inamice.

Ultimele linii de apărare, denumite „stratul inferior” şi „Apărarea de zonă limitată”, vor include noi radare şi sisteme actuale, cum ar fi sistemul de apărare antirachetă Patriot şi un nou lansator „comun” care va lansa interceptoare, actuale şi viitoare, împotriva tuturor tipurilor de ameninţări. Aceste sisteme modulare şi relocabile ar urma să fie proiectate pentru a minimiza dependenţa de amplasamente deja pregătite, permiţând o desfăşurare rapidă în mai multe teatre de operaţiuni.

Generalul Michael Guetlein, confirmat luna trecută la conducerea proiectului Golden Dome, are la dispoziţie 30 de zile de la confirmarea sa, în 17 iulie, pentru a forma o echipă, încă 60 de zile pentru a livra un proiect iniţial al sistemului şi 120 de zile pentru a prezenta un plan complet de implementare, inclusiv detalii despre sateliţi şi staţii terestre, au menţionat pentru Reuters surse care au avut acces la un document semnat de secretarul apărării, Pete Hegseth.