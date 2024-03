Jeffrey Yass, un miliardar libertarian și investitor TikTok, este cel mai mare donator în alegerile din SUA

Cel mai mare donator în acest ciclu electoral din SUA este Jeffrey Yass, un proprietar libertarian al unei firme de tranzacționare care a început ca jucător profesionist de poker și este acum un investitor important în ByteDance, proprietarul chinez al TikTok, transmite Reuters.

Yass, cel mai bogat om din Pennsylvania, a donat peste 46 de milioane de dolari pentru cauze republicane până acum în ciclul electoral 2024, arată datele de la OpenSecrets, care urmărește donațiile politice.

Fondurile au mers pentru a sprijini foști rivali ai lui Donald Trump pentru nominalizarea republicană la președinție, precum și o serie de grupuri care susțin alegerea școlii – programe care folosesc banii contribuabililor pentru a trimite elevii la școli private și religioase.

Yass, în vârstă de 65 de ani, a fost adus în centrul atenției în această lună după ce Trump, candidatul republican la președinția SUA, a revenit asupra preferinței sale pentru interzicerea TikTok, spunând că o interdicție nu ar face decât să întărească Facebook.

Trump a făcut aceste comentarii la câteva zile după ce l-a întâlnit pe Yass la o reuniune a grupului de donatori conservatori Club for Growth din Florida.

Răsturnarea de situație cu privire la TikTok și o criză majoră de lichidități au dus la speculații potrivit cărora Trump ar putea încerca să îl curteze pe Yass.

Trump spune că cei doi s-au întâlnit doar pentru „câteva minute” și nu au discutat despre TikTok, ci despre educație.

Trump a fost depășit în mod semnificativ în ceea ce privește finanțarea de către președintele democrat Joe Biden și se confruntă cu ostilitatea multor donatori republicani tradiționali, totul în timp ce se luptă pentru a găsi bani pentru a plăti aproximativ o jumătate de miliard de dolari în sentințe judecătorești.

Yass, care conduce firma de tranzacționare Susquehanna International Group, cu sediul în Pennsylvania, și a cărui avere netă este estimată de Forbes la aproximativ 27 de miliarde de dolari, nu a făcut donații pentru Trump.

Cu toate acestea, el a dat bani pentru a susține patru dintre foștii adversari ai lui Trump pentru nominalizarea republicană la președinție: antreprenorul Vivek Ramaswamy, guvernatorul Floridei Ron DeSantis, senatorul Tim Scott și fostul guvernator de New Jersey Chris Christie, un critic important al lui Trump.

Yass nu a donat anterior pentru Trump. Un purtător de cuvânt al lui Yass a refuzat orice comentarii.

Contribuțiile politice ale lui Yass au crescut vertiginos față de nivelurile pe care le-a cheltuit la alegerile anterioare, arată datele OpenSecrets. În întregul ciclu electoral din 2016, de exemplu, Yass și soția sa au donat puțin peste 5 milioane de dolari.

Donațiile sale din acest ciclu au inclus aproximativ 16 milioane de dolari către Club for Growth Action, un grup de finanțare legat de organizația non-profit conservatoare Club for Growth. Club for Growth se pronunță, de asemenea, împotriva interzicerii TikTok.

POKER, TRADING ȘI ȘCOLI

Fiu a doi contabili și el însuși licențiat în matematică, Yass a mers la Las Vegas după facultate și a jucat poker la nivel profesionist, spune Yass într-un videoclip postat de Susquehanna pe YouTube. Ulterior, s-a mutat în Philadelphia și a lucrat ca trader în 1981.

Pasiunea pentru pariuri și probabilități pare să fie prezentă în mare parte din deciziile sale.

În sfera politică, Yass se concentrează în special pe problema programelor de alegere a școlii, potrivit interviurilor cu politicieni care îl cunosc și cu colegi donatori.

„El este cu adevărat un libertarian. Principalul său interes este promovarea alegerii școlii. Asta îl motivează pe Jeff”, a declarat Frayda Levin, un donator republican care îl cunoaște pe Yass și se întâlnește cu el la evenimente organizate de Institutul Cato, un grup de reflecție libertarian.

De obicei, libertarienii susțin maximizarea drepturilor individuale și minimizarea rolului guvernului.

Pe lângă faptul că a vărsat milioane de euro în susținerea alegerii școlii la nivel politic, Yass și soția sa, Janine Yass, cu care are patru copii, acordă premii în bani furnizorilor de educație.

Programele de alegere a școlii au devenit foarte atractive în ultimii ani, deoarece unii părinți au devenit nemulțumiți de starea învățământului public din SUA, din motive care variază de la subfinanțare la preocupări legate de ceea ce se predă în sălile de clasă.

Cu toate acestea, unii democrați privesc cu suspiciune impulsul de a folosi fonduri de stat pentru școlile private și religioase, spunând că acestea sunt încercări ale republicanilor de a slăbi educația publică în timp ce îmbogățesc și mai mult familiile bogate.