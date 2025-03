Jason Derulo vine în România la FOMO – Festival Of Modern Owners! Pentru prima dată superstarul internațional urcă pe scena ca speaker, antreprenor și investitor

FOMO – Festival Of Modern Owners continuă să surprindă și anunță un invitat de calibru internațional: Jason Derulo, unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai industriei muzicale globale, vine în premieră în România în calitate de speaker. Artistul care a dominat topurile cu hituri precum „Wiggle”, „Whatcha Say”, „In My Head” și „Talk Dirty” își aduce pe scena FOMO – Festival Of modern Owners nu muzica, ci viziunea de business. Tinerii antreprenori români vor avea ocazia să afle cum a arătat parcursul său, de la un copil născut în Florida într-o familie tahitiană, la omul de succes de azi, și care au fost deciziile care au dus la crearea imperiului său financiar.

Derulo a vândut peste 250 de milioane de single-uri, are 14 discuri de platină și a fost nominalizat la premii precum MTV Video Music Awards și Teen Choice Awards. Însă dincolo de scenă, el este un antreprenor strategic, cu o avere estimată la 16 miliarde de dolari. Una dintre investițiile sale de succes este Rocket Carwash, o rețea de spălătorii auto construită pe modelul abonamentului lunar, care generează venituri anuale de peste 30 de milioane de dolari și are o valoare estimată la 2 miliarde de dolari.

FOMO – Festival Of Modern Owners oferă astfel o oportunitate unică pentru antreprenorii români și pasionații de business: să învețe din experiența unui artist care a știut să-și transforme succesul în branduri puternice, investind în afaceri scalabile și gândind strategic, ca un adevărat Modern Owner.

Evenimentul va avea loc în perioada 21-25 mai 2025, la Sala Palatului și în alte 4 locații din inima Bucurestiului: Sala Luceafarul, Gradina Alhambra, Apollo 111 si Nook, transformând astfel Bucureștiul într-un hub de educație antreprenorială.

Jason Derulo se alătură unei liste impresionante de speakeri internaționali deja confirmați:

Steven Bartlett – gazda celui mai ascultat podcast de business din Europa, The Diary of a CEO

– antreprenoare și investitoare Simon Squibb – creatorul What’s Your Dream si HelpBank, care ajută mii de tineri să devină antreprenori

– expert global în branding, fondator Rivyl Daniel Priestley – antreprenor în serie, autor de bestselleruri și creatorul metodei Key Person of Influence



Lor li se adaugă peste 50 de antreprenori și specialiști români, din domenii precum branding, investiții, educație, AI, fintech, content, strategie de business sau comunicare digitală. Printre ei se numără: Radu Atanasiu, Marius Moga, Mihai Zant, Sorina Fredholm, Bogdan Rădulescu, Alina Sime, Ana Maria Udriște, Radu Georgescu, Ilinca Păun, Monica Munteanu, Sabin Dima, Ausra Lucinskaite, Bogdan Zaharescu, Iancu Guda, Tudor Costinaș și Raluca Leafu.

FOMO nu este doar un eveniment. Este o comunitate în care se construiesc idei, se accelerează afaceri și se deschid oportunități.

“Jason Derulo nu este doar un artist de succes, ci și un antreprenor vizionar care a știut să transforme notorietatea în branduri, investiții și inițiative cu impact global. La FOMO – Festival Of Moder Owners, ne dorim să aducem în fața comunității de antreprenori din România oameni care îmbină creativitatea cu spiritul antreprenorial și oferă exemple concrete de cum poate arăta succesul în economia actuală. Faptul că Jason Derulo, Steven Bartlett, Sara Al Madani si Simon Squibb vin la FOMO – Festival Of Modern Owners in București, reflectă ambiția noastră de a pune România pe harta marilor evenimente antreprenoriale din Europa, și de a inspira noua generație de antreprenori, intraprenori si freelanceri”

– Robert Graur, co-fondator MO – Modern Owners

Biletele sunt disponibile acum pe www.modernowners.com

FOMO – The Festival Of Modern Owners este un eveniment prezentat de George. Primul banking inteligent, o inovație BCR și susținut de Aqua Carpatica si Regina Maria.

Partener media: VOYO.