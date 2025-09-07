Jannik Sinner – Carlos Alcaraz, finala US Open 2025: Unde se poate vedea meciul la tv / Detalii importante despre duel

Jannik Sinner (locul 1 ATP) și Carlos Alcaraz (locul 2 ATP) se vor întâlni pentru a treia oară într-o finală de Mare Șlem în 2025, pe scena de la US Open, pentru un duel care are pe masă, pe lângă trofeul turneului, și locul unu mondial.

Duelul titanilor dintre Sinner și Alcaraz se va putea vedea în direct pe Eurosport de la ora 21:00 sau online pe platforma de streaming HBO Max.

Finala US Open 2025 va avea loc pe terenul central de la Flushing Meadows, pe arena Arthur Ashe.

Pentru a ajunge în a șaptea sa finală de Grand Slam, Alcaraz a trebuit să treacă de Novak Djokovic (locul 4 ATP) în semifinale, într-un meci de poveste, după două ore și 26 de minute, scor 6-4, 7-6, 6-2

Sinner n-a avut nici el viață ușoară cu Felix Auger-Aliassime (locul 27 ATP), câștigând în patru seturi și după trei ore și 19 minute, după ce în cel de-al doilea set părea șicanat de un discomfort fizic, a reușit să revină și a încheiat cu 6-1, 3-6, 6-3, 6-4

Este pentru prima dată în era Open când doi jucători vor disputa trei finale de Grand Slam în cadrul aceluiaşi sezon. Rafael Nadal şi Novak Djokovic au disputat patru finale consecutive, dar între 2011 şi 2012, potrivit L’Equipe.

Miza duelului și istoricul înfruntărilor

Acum trei ani cei doi finaliști ai acestei ediții au mai desfășurat un meci de neuitat pe Arthur Ashe, încheiat cu o victorie revendicată de Carlos Alcaraz după cinci seturi.

Pe lângă miza celui de-al cincilea Mare Șlem câștigat de Sinner sau celui de-al șaselea trofeu major pentru Carlos Alcaraz s-a pus la bătaie și locul unu mondial. Oricine va câștiga în această seară, va părăsi Arthur Ashe ca lider ATP.

La începutul lui 2025, cei doi campioni și-au dus rivalitatea la un nou nivel în finala de la Roland Garros, unde Alcaraz a revenit de la două seturi pierdute și a salvat trei mingi de meci în drumul său spre o victorie surprinzătoare în fața lui Sinner, reușind astfel să își apere titlul la turneul de Mare Șlem pe zgură. Fanii au avut apoi parte de a doua finală consecutivă de Grand Slam între cei doi, la doar o lună distanță, când Sinner s-a impus în patru seturi și a cucerit primul său trofeu la Wimbledon.

Pe lângă faptul că i-a adus primul titlu major în afara suprafețelor dure, triumful de la Wimbledon împotriva lui Alcaraz a avut o importanță aparte în contextul rivalității lor. Înaintea duelului de la SW19, Alcaraz câștigase cinci meciuri consecutive împotriva italianului.

Carlos Alcaraz, în vârstă de 22 de ani, conduce cu 9-5 în întâlnirile directe cu Jannik Sinner (24 de ani).