Israelul și Moldova au semnat un acord strategic vizând comerțul cu grâu

Israelul și Moldova au semnat un acord strategic vizând comerțul cu grâu pentru a-și întări securitatea alimentară

8 Sep

Israelul a făcut un nou pas în vederea asigurării unor rezerve de grâu, semnând un important memorandum de înțelegere (MoU) cu Moldova, scrie Jerusalem Post, citat de Rador.

Acordul, finalizat miercuri, 3 septembrie, în decursul vizitei efectuate de ministrul israelian al agriculturii Avi Dichter, stabilește culturi reciproce în vederea asigurării securității alimentare a Israelului atât în condiții obișnuite, cât și în situații de urgență.

Potrivit acordului, Israelul va contribui prin semințe de înaltă calitate și consultanță de specialitate, iar Moldova va asigura apă, teren și forță de muncă.

Colaborarea se bazează pe relații de afaceri și este primul acord oficial al Israelului semnat cu Moldova în domeniul agriculturii după deschiderea oficială a unei ambasade în această țară, acum șase luni.

“Diversificarea aprovizionării cu grâu a Israelului este binevenită atât în vremuri normale, cât și în situații de urgență”, a spus ministrul Dichter.

“Aceste pregătiri asigură continuitatea unei bune funcționări a economiei noastre. Planurile noastre sunt călăuzite de principiul ‘rafturilor pline’, respectiv, de niște stocuri care să fie pregătite atât în vremuri normale, cât și în situații de urgență”.

Traducerea Rador: Alexandru Danga

