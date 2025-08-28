Israelul şi-a intensificat bombardamentele asupra oraşului Gaza / 71 de palestinieni, ucişi în ultimele 24 de ore în Fâşia Gaza

Forţele israeliene au ucis joi cel puţin 16 palestinieni în Fâşia Gaza şi au rănit zeci de persoane în sudul enclavei, au declarat oficiali locali din domeniul sănătăţii, în timp ce locuitorii au raportat intensificarea bombardamentelor în suburbiile oraşului Gaza, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Armata israeliană se pregăteşte să ocupe oraşul Gaza, cel mai mare centru urban al enclavei, în pofida apelurilor comunităţii internaţionale la adresa Israelului de a reconsidera această acţiune militară, din cauza temerilor că operaţiunea ar provoca numeroase victime şi ar conduce la strămutarea celor aproximativ un milion de palestinieni care trăiesc acolo.

În oraşul Gaza, locuitorii au declarat că familiile îşi părăsesc locuinţele, majoritatea îndreptându-se spre zona de coastă, în timp ce forţele israeliene bombardează suburbiile Shejaia, Zeitoun şi Sabra. Decesele raportate joi a crescut la 71 numărul palestinienilor ucişi de tirurile israeliene în ultimele 24 de ore, a declarat Ministerul Sănătăţii din Gaza.

Oficialii israelieni afirmă că oraşul Gaza este ultima fortăreaţă a grupării militante Hamas, care a declanşat războiul din Fâşia Gaza cu atacul său lansat în octombrie 2023 asupra Israelului.

Armata israeliană a anunţat într-un comunicat că îşi continuă operaţiunile în Fâşia Gaza, vizând „organizaţiile teroriste” şi infrastructura acestora. Ea a precizat că a ucis trei militanţi în ultimele 24 de ore.

Un purtător de cuvânt al Comitetului Internaţional al Crucii Roşii (CICR) a declarat pentru Reuters că 31 de pacienţi, majoritatea cu răni prin împuşcare, au fost aduşi la Spitalul de campanie al Crucii Roşii din oraşul Rafah, în sudul Fâşiei Gaza. Patru dintre ei au fost declaraţi decedaţi la sosire.

„Pacienţii au spus că au fost răniţi în timp ce încercau să ajungă la centrele de distribuţie a alimentelor”, a declarat purtătorul de cuvânt, adăugând că, de la începerea funcţionării centrelor de distribuţie a alimentelor, pe 27 mai, spitalul a tratat peste 5.000 de „pacienţi răniţi cu focuri de armă”.