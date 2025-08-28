G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Israelul şi-a intensificat bombardamentele asupra oraşului Gaza / 71 de palestinieni, ucişi…

Atac Israel Gaza
Captură X

Israelul şi-a intensificat bombardamentele asupra oraşului Gaza / 71 de palestinieni, ucişi în ultimele 24 de ore în Fâşia Gaza

Articole28 Aug 0 comentarii

Forţele israeliene au ucis joi cel puţin 16 palestinieni în Fâşia Gaza şi au rănit zeci de persoane în sudul enclavei, au declarat oficiali locali din domeniul sănătăţii, în timp ce locuitorii au raportat intensificarea bombardamentelor în suburbiile oraşului Gaza, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Armata israeliană se pregăteşte să ocupe oraşul Gaza, cel mai mare centru urban al enclavei, în pofida apelurilor comunităţii internaţionale la adresa Israelului de a reconsidera această acţiune militară, din cauza temerilor că operaţiunea ar provoca numeroase victime şi ar conduce la strămutarea celor aproximativ un milion de palestinieni care trăiesc acolo.

În oraşul Gaza, locuitorii au declarat că familiile îşi părăsesc locuinţele, majoritatea îndreptându-se spre zona de coastă, în timp ce forţele israeliene bombardează suburbiile Shejaia, Zeitoun şi Sabra. Decesele raportate joi a crescut la 71 numărul palestinienilor ucişi de tirurile israeliene în ultimele 24 de ore, a declarat Ministerul Sănătăţii din Gaza.

Oficialii israelieni afirmă că oraşul Gaza este ultima fortăreaţă a grupării militante Hamas, care a declanşat războiul din Fâşia Gaza cu atacul său lansat în octombrie 2023 asupra Israelului.

Armata israeliană a anunţat într-un comunicat că îşi continuă operaţiunile în Fâşia Gaza, vizând „organizaţiile teroriste” şi infrastructura acestora. Ea a precizat că a ucis trei militanţi în ultimele 24 de ore.

Un purtător de cuvânt al Comitetului Internaţional al Crucii Roşii (CICR) a declarat pentru Reuters că 31 de pacienţi, majoritatea cu răni prin împuşcare, au fost aduşi la Spitalul de campanie al Crucii Roşii din oraşul Rafah, în sudul Fâşiei Gaza. Patru dintre ei au fost declaraţi decedaţi la sosire.

„Pacienţii au spus că au fost răniţi în timp ce încercau să ajungă la centrele de distribuţie a alimentelor”, a declarat purtătorul de cuvânt, adăugând că, de la începerea funcţionării centrelor de distribuţie a alimentelor, pe 27 mai, spitalul a tratat peste 5.000 de „pacienţi răniţi cu focuri de armă”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Regizorul spaniol Pedro Almodóvar cere guvernului țării sale să rupă relaţiile cu Israelul

Articole27 Aug • 235 vizualizări
0 comentarii

Australia dezminte că decizia sa de expulzare a ambasadorului iranian a fost urmarea intervenţiei Israelului

Articole27 Aug • 94 vizualizări
0 comentarii

Macron îi răspunde într-o scrisoare lui Netanyahu că acuzaţiile sale de ”inacţiune” împotriva antisemitismului ”ofensează întreaga Franţă” / ”Ieşiţi din această fugă cu capul înainte criminală şi ilegală a unui război permanent în Fâşia Gaza”

Articole27 Aug • 797 vizualizări
2 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.