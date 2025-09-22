G4Media.ro
Consiliul de Securitate al ONU dezbate situația din Gaza în ziua în…

Consiliul de Securitate al ONU dezbate situația din Gaza în ziua în care evreii sărbătoresc Anul Nou / Israelul a cerut amânarea reuniunii, dar data nu a fost modificată, iar oficialii israelieni nu vor participa la discuții

Israelul nu va participa la reuniunea de marţi a Consiliului de Securitate al ONU privind situaţia din Gaza din cauza Anului Nou evreiesc, a anunţat ambasadorul israelian, considerând „neplăcut” faptul că Consiliul se reuneşte fără Israel, transmite News.ro.

„Doresc să vă informez că delegaţia Israelului nu va participa la această reuniune, care coincide cu Roş Haşanaa, Anul Nou evreiesc”, a scris Danny Dannon într-o scrisoare adresată Consiliului de Securitate, datată luni.

În ciuda cererii Israelului de a amâna data reuniunii solicitate de Algeria, Guyana, Pakistan, Sierra Leone şi Somalia în marja săptămânii de nivel înalt a Adunării Generale, aceasta nu a fost modificată, deplânge el. „Este regretabil că acest Consiliu se reuneşte fără Israel”, a adăugat el într-un videoclip.

