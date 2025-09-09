Israelul a lovit orașele siriene Homs, Latakia şi Palmira

Lovituri israeliene au vizat luni seara împrejurimile oraşului de coastă Latakia şi oraşele Homs şi Palmira, în centrul Siriei, a anunţat agenţia oficială Sana, preluată de AFP, transmite Agerpres.

La rândul său, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a raportat că „lovitura israeliană de lângă Homs a vizat o unitate militară la sud de oraş, unde au fost auzite explozii puternice”, iar cea de lângă Latakia a vizat „o cazarmă militară”.

După ce o coaliţie de rebeli islamişti l-a înlăturat de la putere pe preşedintele sirian Bashar al-Assad în decembrie 2024, Israelul a întreprins sute de lovituri asupra Siriei, afirmând că vrea să împiedice ca arsenalul militar să ajungă în mâinile noilor autorităţi islamiste, cu care a început cu toate acestea un dialog, calificat drept inedit de către AFP.

La sfârşitul lui august, armata israeliană a întreprins o operaţiune aeropurtată într-un sector la sud de Damasc, pe care îl bombardase anterior, potrivit unei media de stat siriene.

Israelul nu a confirmat această operaţiune, însă ministrul apărării Israel Katz a afirmat că forţele israeliene operează „zi şi noapte”, peste tot unde acest lucru este necesar pentru securitatea ţării.

La începutul lui septembrie, Sana a informat că soldaţi israelieni au făcut prizonieri şapte oameni în timpul unei operaţiuni „de infiltrare” în sudul Siriei.

După prăbuşirea regimului Al-Assad, armata israeliană a pătruns în zona tampon demilitarizată din Golan, la liziera părţii Platoului Sirian ocupată de Israel, iar forţele sale efectuează cu regularitate incursiuni în sudul Siriei. Trupele sale ocupă poziţii în sudul teritoriului sirian.

Siria şi Israelul sunt oficial în stare de război din 1948, însă ele poartă negocieri sub mediere americană, cu scopul de a reduce tensiunile.