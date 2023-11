Israelul a decis să facă publice imaginile cu atrocitățile comise de teroriștii Hamas: “Lumea trebuie să știe ce s-a întâmplat”

Israelul a decis să facă publice imaginile cu atrocitățile comise de teroriștii Hamas în atacul din 7 octombrie, pentru ca “lumea să știe ce s-a întâmplat”, potrivit unui mesaj publicat pe contul X al statului israelian.

Înainte de un avertisment legat de imagini extrem de dure, contul X al statului Israel precizează că un “nou site web arhivează toate aceste imagini” cu “clipuri și imagini ale crimelor de război oribile comise de Hamas pe 7 octombrie”.

“Știm că este dificil de privit, dar este și mai sfâșietor pentru victimele și familiile acestor crime odioase. Vă rugăm să dați un RT (redistribuire, n.r.) la acest material și ajutați-ne să ne asigurăm că lumea știe ce s-a întâmplat”, se arată în acest mesaj.

Imaginile sunt publicate pe site-ul http://hamas-massacre.net. ATENȚIE! Imagini cu un puternic impact emoțional

Viewer discretion advised: some of you may have seen clips and images of the horrific war crimes committed by Hamas on October 7th.

A new website archives all of this footage.

We know it’s difficult to watch, but it is even more heart wrenching for the victims and the…

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) November 2, 2023