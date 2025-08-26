Israelienii au ieşit din nou în stradă pentru a cere eliberarea ostaticilor şi încetarea războiului în Fâşia Gaza

Israelienii au ieşit marţi în stradă pentru o zi de proteste la nivel naţional, pentru a cere eliberarea imediată a ostaticilor şi încetarea războiului din Fâşia Gaza, informează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Demonstraţii şi blocări de drumuri au avut loc pe întreg teritoriul Israelului.

O autostradă importantă de lângă Tel Aviv a fost blocată, în timp ce protestatari au dat foc la anvelope pe un drum situat la nord de oraşul de coastă, potrivit unui fotoreporter al agenţiei de presă germane.

Forumul pentru Ostatici şi Familiile dispărute a îndemnat la organizarea de proteste variate sub sloganul „Israelul este unit”.

Un miting de anvergură este planificat să aibă loc marţi seara în Piaţa Ostaticilor din centrul Tel Avivului.

Manifestanţii îl acuză pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu că prelungeşte războiul din motive politice. Partenerii săi de coaliţie de extremă dreapta, de care depinde supravieţuirea sa politică, se opun armistiţiului.

Doar cu o săptămâna în urmă, sute de mii de israelieni şi-au exprimat solidaritatea cu ostaticii în timpul unui protest masiv.

În total 50 de ostatici mai sunt ţinuţi în Fâşia Gaza, dintre care 20 se crede că mai sunt în viaţă.

Organizaţia islamistă palestiniană Hamas a anunţat în urmă cu o săptămână că a acceptat noua propunere pentru un armistiţiu formulată de Egipt şi Qatar, care mediază conflictul.

Potrivit informaţiilor din mass-media, aceasta este o versiune revizuită a precedentei propuneri negociate de trimisul special al SUA, Steve Witkoff.

Planul include 60 de zile de încetare a focului, în timpul cărora 10 ostatici în viaţă vor fi eliberaţi iniţial în schimbul unor prizonieri palestinieni.