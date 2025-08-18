Iranul avertizează că un nou război cu Israelul poate izbucni în orice moment

Prim-vicepremierul iranian Mohammad Reza Aref a avertizat luni că un nou război cu Israelul ar putea izbucni „în orice moment”, la peste două luni de la un conflict sângeros între cele două ţări inamice, informează AFP, citată de Agerpres.

Pe 13 iunie, Israelul a lansat un surprinzător atac asupra teritoriului iranian, unde a întreprins sute de lovituri ce au vizat în special obiective militare şi nucleare, şi a ucis cercetători implicaţi în programul nuclear iranian, precum şi ofiţeri de rang înalt din armata iraniană.

Iranul a ripostat cu tiruri de rachete şi de drone asupra Israelului şi a vizat cea mai importantă bază americană din Orientul Mijlociu, în Qatar.

SUA, care au bombardat de asemenea pe 22 iunie obiective nucleare în Iran, au anunţat o încetare a ostilităţilor pe 24 iunie.

„Trebuie să fim gata în orice moment pentru confruntare. Astăzi, noi nici măcar nu suntem într-o situaţie de armistiţiu, există mai degrabă o încetare a ostilităţilor”, a declarat Aref.

Iranul „pregăteşte planuri pentru cel mai rău scenariu”, a afirmat înainte de acesta Yahya Rahim Safavi, consilier militar al ghidului suprem iranian Ali Khamenei, citat duminică de cotidianul Shargh.

„Nu există în prezent un veritabil armistiţiu, noi suntem în fază de război, şi acesta poate izbucni în orice moment. Nu există niciun protocol, nicio reglementare, niciun acord între noi şi israelieni, nici între noi şi americani”, a subliniat Safavi.

După armistiţiu, responsabili şi comandanţi militari iranieni afirmă că ţara lor este gata pentru o nouă confruntare, însă nu caută război.

Peste o mie de persoane au fost ucise în Iran în timpul conflictului din iunie, potrivit autorităţilor iraniene. Israelul a informat la rândul său despre 28 de morţi.

Puterile occidentale şi Israelul acuză Iranul că vrea să se doteze cu arme nucleare.