Iranul a executat cel puţin 841 de oameni în acest an / ONU denunță „o schemă sistematică de utilizare a pedepsei cu moartea ca instrument de intimidare de către stat”

Peste 800 de persoane au fost executate în Iran de la începutul anului, a anunţat vineri ONU, denunţând „o schemă sistematică de utilizare a pedepsei cu moartea ca instrument de intimidare de către stat”, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Biroul pentru drepturile omului al ONU a anunţat că a existat „o creştere majoră a numărului execuţiilor în cursul primului semestru al lui 2025”.

„Autorităţile iraniene au executat cel puţin 841 de persoane de la începutul anului şi până la 28 august 2025”, a declarat purtătoarea de cuvânt Ravina Shamdasani în faţa presei de la Geneva, avertizând că „situaţia reală ar putea fi diferită”, respectiv „mai rea, ţinând cont de lipsa de transparenţă”.

Numai în luna iulie, a declarat ea, Iranul a executat cel puţin 110 indivizi, respectiv un număr dublu de persoane executate faţă de iulie 2024.

„Numărul ridicat de execuţii indică o schemă sistematică de utilizare a pedepsei cu moartea ca instrument de intimidare al statului, cu o focalizare disproporţionată asupra minorităţilor etnice şi a migranţilor”, a avertizat ea.

Ravina Shamdasani a acuzat în special de execuţiile publice din Iran, Biroul pentru drepturile omului reuşind să documenteze şapte astfel de cazuri de la începutul anului.

„Trauma psihologică a asistării la o execuţie publică prin spânzurare, în special pentru copii, este inacceptabil”, şi-a exprimat ea indignarea.

Ravina Shamdasani a mai declarat că unsprezece persoane aşteaptă o „execuţie iminentă” în Iran, dintre care şase au fost acuzate de „rebeliune armată”, din cauza presupusei lor apartenenţe la gruparea de opoziţie Mujahedinii poporului iranian.

Alţi cinci au fost condamnaţi la moarte pentru participarea lor la manifestaţiile de mare amploare din 2022, a precizat ea, adăugând că Curtea supremă iraniană a confirmat săptămâna trecută condamnarea la moarte a militantei pentru drepturile muncitorilor Sharifeh Mohammadi.

„Pedeapsa cu moartea este incompatibilă cu dreptul la viaţă şi ireconciliabilă cu demnitatea umană”, a mai spus ea.

„Aceasta creează un risc inacceptabil de a executa persoane nevinovate. Ea nu ar trebui niciodată să fie impusă pentru acţiuni protejate de legile internaţionale privind drepturile omului”, potrivit sursei citate.

Biroul pentru drepturile omului al ONU cere guvernului iranian „să nu aplice pedeapsa cu moartea împotriva acestor indivizi şi a altor persoane aflate pe culoarul morţii”, a declarat Ravina Shamdasani.