BREAKING Iran: Două explozii auzite în apropierea mormântului unui important general asasinat de SUA în 2020 / 20 de morți

Cel puțin 20 de persoane au murit în urma a două explozii care au avut loc miercuri în apropierea mormântului generalului iranian Qassem Soleimani, care a fost arhitectul operațiunilor militare iraniene în Orientul Mijlociu și a cărui moarte Iranul o sărbătorește pentru a patra oară, a anunțat televiziunea de stat, citată de AFP. Televiziunea de stat iraniană a afirmat exploziile reprezintă un „atac terorist”.

UPDATE 14:35 Televiziunea de stat a arătat salvatorii din Semiluna Roșie îngrijind răniți la ceremonia în care sute de iranieni s-au adunat pentru a marca aniversarea morții lui Soleimani. Unele agenții de presă iraniene au declarat că cel puțin 50 de persoane au fost rănite.

„Echipele noastre de intervenție rapidă îi evacuează pe răniți… Dar există valuri de mulțimi care blochează drumurile”, a declarat Reza Fallah, șeful Semilunii Roșii din provincia Kerman, la televiziunea de stat.

„O explozie uriașă a fost auzită în apropiere de moscheea Saheb al-Zaman, unde se află mormântul lui Soleimani, în Kerman, în sudul Iranului, a anunțat televiziunea de stat, înainte de a adăuga că o altă explozie s-a auzit câteva minute mai târziu.

Publicația semioficială Nournews a declarat că „mai multe canistre cu gaz au explodat pe drumul care duce la cimitir, iar autoritățile competente monitorizează situația”.

Qassem Soleimani a fost ucis în ianuarie 2020 într-un atac cu dronă americană în Irak.

In the last few minutes, two explosions occurred in Iran, near the cemetery where Qassem Soleimani is buried, on the fourth anniversary of his death

The Iranians claim that this is an explosion of gas cylinders. https://t.co/MbKUdXSS7K pic.twitter.com/fKb0kDhmSy

— Israel War Room (@IsraelWarRoom) January 3, 2024