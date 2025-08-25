Ionuț Moșteanu a discutat despre dezvoltarea produselor militare româno-ucrainene cu ministrul ucrainean al Apărării
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a discutat luni cu omologul său ucrainean, Denîs Șmîhal, despre dezvoltarea produselor militare româno-ucrainene prin Programul european SAFE care prevede investiții în industria de apărare, potrivit unui comunicat.
”M-am întâlnit astăzi cu ministrul ucrainean al Apărării, Denîs Șmîhal. Am vorbit despre securitatea Ucrainei, despre pacea pe care ne-o dorim cu toții, despre viitorul european al regiunii noastre, dar și despre ce putem construi împreună, dincolo de război”, a declarat Moșteanu, care se află într-o vizită oficială la Kiev.
”Lupta Ucrainei este o luptă pentru independența și suveranitatea țării sale și, în același timp, o luptă pentru valorile noastre comune. Vom continua să le fim alături în această luptă, vom colabora la dezvoltarea produselor militare româno-ucrainene prin Programul european SAFE, vom implica companiile românești în reconstrucția Ucrainei și vom lucra pentru întărirea securității la Marea Neagră”, a mai spus ministrul român.
Reamintim că România vrea să apeleze la fondurile europene din programul SAFE pentru a-și dezvolta industria militară, grav afectată de politizare și corupție în ultimele decenii.
”Putin a crezut că, prin teroare și bombe, poate opri drumul european al Ucrainei și poate amenința securitatea Europei. S-a înșelat. Ucraina este mai puternică, iar România este parte din coaliția celor care apără valorile democratice și va fi parte a reconstrucției unei Ucraine europene și sigure”, a mai spus Moșteanu.
