G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ionuț Moșteanu a discutat despre dezvoltarea produselor militare româno-ucrainene cu ministrul ucrainean…

M113A2, transportor blindat de trupe, razboi, ucraina, lituania, conflict, armata, soldati, militari
Sursa foto: Wikimedia Commons / Mike.Bravo88

Ionuț Moșteanu a discutat despre dezvoltarea produselor militare româno-ucrainene cu ministrul ucrainean al Apărării

Articole25 Aug 0 comentarii

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a discutat luni cu omologul său ucrainean, Denîs Șmîhal, despre dezvoltarea produselor militare româno-ucrainene prin Programul european SAFE care prevede investiții în industria de apărare, potrivit unui comunicat.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”M-am întâlnit astăzi cu ministrul ucrainean al Apărării, Denîs Șmîhal. Am vorbit despre securitatea Ucrainei, despre pacea pe care ne-o dorim cu toții, despre viitorul european al regiunii noastre, dar și despre ce putem construi împreună, dincolo de război”, a declarat Moșteanu, care se află într-o vizită oficială la Kiev.

”Lupta Ucrainei este o luptă pentru independența și suveranitatea țării sale și, în același timp, o luptă pentru valorile noastre comune. Vom continua să le fim alături în această luptă, vom colabora la dezvoltarea produselor militare româno-ucrainene prin Programul european SAFE, vom implica companiile românești în reconstrucția Ucrainei și vom lucra pentru întărirea securității la Marea Neagră”, a mai spus ministrul român.

Reamintim că România vrea să apeleze la fondurile europene din programul SAFE pentru a-și dezvolta industria militară, grav afectată de politizare și corupție în ultimele decenii.

”Putin a crezut că, prin teroare și bombe, poate opri drumul european al Ucrainei și poate amenința securitatea Europei. S-a înșelat. Ucraina este mai puternică, iar România este parte din coaliția celor care apără valorile democratice și va fi parte a reconstrucției unei Ucraine europene și sigure”, a mai spus Moșteanu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Moşteanu, despre summit-ul Trump-Putin: Orice discuţie despre pace trebuie să fie cu Ucraina la masă. Sunt foarte importante garanţiile de securitate. Pacea nu trebuie să însemne un răgaz pentru Putin pentru a-şi trage sufletul şi a reporni un război

Articole15 Aug • 500 vizualizări
3 comentarii

Ministrul Apărării: Prioritate zero-consolidarea cooperării cu partenerul nostru strategic, Statele Unite ale Americii

Articole25 Iul 2025
1 comentariu

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a discutat cu Denîs Șmîhal, noul ministru al Apărării din Ucraina / Cei doi oficiali au convenit inițierea unor proiecte bilaterale pentru a întări semnificativ capacitățile de apărare ale celor două țări

Articole22 Iul 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.