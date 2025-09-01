Ion Ceban, primarul pro-rus al Chișinăului, susține că e în Italia deși România i-a interzis să intre în Schengen / El a recunoscut că era la Moscova când Rusia a invadat Ucraina

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ion Ceban, primarul pro-rus al Chișinăului, a declarat duminică într-o postare pe rețelele sociale că se află la Roma. Ceban a fost sancționat în urmă cu o lună de România, care i-a interzis intrarea în spațiul național și a recomandat statelor membre în spațiul Schegen să aplice aceeași interdicție. Nu e clar cum a reușit primarul Chișinăului să intre în Italia.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ion Ceban are interdicție de intrare pe teritoriul României începând cu 9 iulie 2025, pentru o perioadă de cinci ani. Ministerul de Externe de la București a declarat că măsura este valabilă și în întregul spațiu Schengen. Ceban a calificat decizia drept una politică.

Președintele Nicușor Dan a declarat duminică la o televiziune din Republica Moldova că lui Ceban i-a fost interzisă intrarea în România din motive care țin de securitatea națională.

Tot duminică, Ceban a recunoscut în premieră la Euronews că pe 24 februarie 2022, când Rusia a declanșat invazia ilegală în Ucraina, se afla la Moscova, în vacanță. El a negat că s-ar fi întâlnit la Moscova cu oficiali ruși și cu agenți FSB.

Ministra de Externe de la București, Oana Țoiu, a declarat că decizia de a-i interzice primarului Chișinăului accesul în România a fost luată în contextul în care, de ceva timp, autoritățile române documentează „legături complicate” ale acestuia cu reprezentanți ai Federației Ruse. Oficiala a reiterat, totodată, că decizia prin care Ceban și încă doi cetățeni moldoveni au primit interdicție de intrare pe teritoriul României a fost luată strict „din rațiuni care țin de siguranța națională”. Ceban a respins public aceste acuzații.

Pe 6 august, la o lună după ce a fost interzis în UE, Ceban a anunțat că a inițiat, prin avocații săi din România, demersurile legale pentru contestarea deciziei de interdicție de intrare în România și, implicit, în spațiul Schengen, impusă de autoritățile de la București.