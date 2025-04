Ioan Ceban, primarul pro-rus al Chișinăului, s-a întâlnit cu Donald Trump jr. la București: ”Make Moldova Great Again”

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, cunoscut pentru apropierea sa de Rusia, a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie alături de fiul cel mare al președintelui SUA, prezent la București.

”La București, în cadrul unui eveniment, am făcut cunoștință cu Donald Trump Jr. Am discutat mai multe subiecte, printre care relațiile dintre Republica Moldova și SUA. Am convenit să continuăm dialogul. Make Moldova Great Again”, a scris Ceban pe Facebook.

Ion Ceban este cunoscut pentru apropierea sa de Rusia. Presa moldoveană a dezvăluit că Ceban a zburat la Moscova împreună cu soția sa cu o zi înainte de invadarea Ucrainei de către Rusia. El a ținut călătoria secretă și a refuzat să răspundă la întrebările ziariștilor pe această temă.

Ceban, care a jucat cartea echilibrului între Rusia și Occident, a fost un adversar puternic al apropierii Moldovei de UE. El a depus un proiect de lege, când era deputat, pentru anularea acordului de asociere între Republica Moldova și UE și a protestat la Bruxelles față de acest acord.

El a vizitat în mai multe rânduri România, unde a vrut să încheie parteneriate cu diverse administrații locale.